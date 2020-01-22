مشروبات صحية للأطفال من عمر 6 شهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2020 10:42 صباحاً - قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديث الولادة، إن الماء وحليب البقر هما أفضل المشروبات للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 شهراً والمراهقين المشروبات الصحية لعمر 6 - 12 شهراً يمكنك إعطاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية وتغذيتهم بكميات صغيرة من ماء الصنبور المغلي المبرد من كوب من ستة أشهر، إن شرب الماء من فنجان، بدلاً من زجاجة، يساعد طفلك على تعلم كيفية التعامل مع الفنجان .

إن إعطاء طفلك مشروبات أخرى غير الماء أو حليب الأم أو التركيبة في الأشهر الـ12 الأولى، يمكن أن يمنعه من الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية . مشروبات صحية في عمر 12 شهراً بعد 12 شهراً، يمكنك إعطاء حليب الأبقار كامل الدسم المبشور وغير المعطر للشرب إذا كان يتناول نظاماً غذائياً متوازناً .

حليب قليل الدسم لا ينصح به للأطفال دون سن عامين، وذلك لأن الأطفال الصغار يحتاجون إلى العناصر الغذائية في الحليب كامل الدسم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة والنمو والتنمية .

يمكنك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد 12 شهراً طالما أنها تناسبك أنت وطفلك، إذا كان طفلك قد تم تغذيته بالحليب، فإنه لا يحتاج إلى تركيبة بعد 12 شهراً، يمكن لطفلك أيضاً الحصول على ماء الصنبور، لكن لا داعي لغليه بعد 12 شهراً . مشروبات صحية للأطفال الصغار Advertisements بالنسبة للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سناً، يعد ماء الصنبور والحليب من أفضل المشروبات، عندما يشرب طفلك الكثير من الماء بانتظام طوال اليوم، فإنه يبقى رطباً، هذا مهم بشكل خاص في الطقس الحار أو عندما يركض طفلك كثيراً، شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعده في تجنب الإمساك .

شجع طفلك على شرب المزيد من الماء نصائح لتشجيع طفلك على الشرب اجعلي كل شخص في العائلة يشرب الماء كمشروب رئيسي. عندما يراكم أطفالك تفعلون ذلك، فمن المحتمل أن يفعلوا ذلك أيضاً .

اجعل المياه متوفرة بسهولة عن طريق إعطاء الأطفال الصغار زجاجات مياه في المنزل، وإظهار الأطفال الأكبر سناً كيفية الحصول على المياه من الصنبور . تناول الماء على الطاولة في الوجبات وأوقات الوجبات الخفيفة .

ضع الماء البارد في إبريق في الثلاجة. يمكنك محاولة إضافة مكعبات الثلج أو قطع الفاكهة المجمدة لجعلها أكثر جاذبية لطفلك .

خذي زجاجات ماء مملوءة عندما تخرجين مع طفلك . مشروبات غير صحية عصير فواكه: تحتوي عصائر الفاكهة على مستويات عالية من السكر والحمض، وليس لديها الكثير من الألياف. لا يحتاج الأطفال إلى سكر إضافي؛ لكنهم بحاجة إلى الألياف. لهذا السبب من الأفضل لهم تناول الفاكهة بدلاً من شرب العصير، إذا كان طفلك يشرب العصير، فيجب أن يقتصر على نصف كوب يومياً. إنها لفكرة جيدة أن تخلطي عصير الفاكهة ببعض الماء أو الجليد، وحتى تتسلل إلى القليل من الخضراوات. خلط الفاكهة في الخلاط بدلاً من العصير سيحافظ على ألياف الفاكهة في العصير.

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