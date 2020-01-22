تعرف على طرق محاربة جفاف بشرة اليدين هذا الشتاء

الأربعاء 22 يناير 2020

يؤثّر الطقس البارد سلباً في البشرة، كيف لا ونحن نواجه يومياً مجموعة مشاكل بدءاً من جفاف بشرة الوجه والحلاقة اليومية، مروراً باحتكاك البشرة بالحرارة من خلال الماء الساخن والصوف والملابس المنوّعة وصولاً إلى جفاف اليدين، والذي يُشكّل إحراجاً كبيراً للكثيرين بيننا، في وقتٍ يصل فيه البعض إلى مرحلة الجروح والندوب وظهور آثار الدماء على اليدين، بسبب عدم علاج هذه المشكلة، والتي قد تبدأ بسيطة وتتحوّل لاحقاً إلى أمراض جلدية مزمنة ومزعجة مثل الإكزيما. عوامل كثيرة تؤثر في أيدينا، لعلّ أبرزها تغيّر درجة الحرارة في القطع التي نحتكّ بها، ومن هنا أهمية اختيار المستحضرات المناسبة حتى نتجنّب هذه المشاكل ونحمي بشرة أيدينا في هذا الطقس.



اختيار الصابون المناسب: قد لا تكترث لأهمية اختيار الصابون الذي تغسل به يديكَ. فهو عدا عن تركه أثراً لرائحته الزكية على يديكَ، فإنه يمنحك الترطيب اللازم خلال غسل اليدين بالماء الفاتر. يُمكنكَ تجربة صابونة Bleu de CHANEL Prestige Soap الغنيّة بتركيبتها الكريمية، والتي تجمع بين رائحة العطر الزكية وفوائد تغذية البشرة، فتجمع بين نفحات الخشب وخشب الصندل الـ New Caledonian مع لمسةٍ من الأرز وانتعاشة حامضية، فهي مناسبة لعشّاق عطر الدار.

اختيار كريم الترطيب: قد ينزعج البعض من الآثار الدهنية التي تتركها بعض كريمات الترطيب الخاصة باليدين، لا سيّما إذا كانت تحتوي على الغليسيرين المرطّب والفيتامين «إي»، ولكنّ CLARINS وجدت الحلّ مع كريم

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MEN ACTIVE HAND CARE غير المعطّر، والذي يتميز بتركيبة غنيّة تُغذّي بشرة اليدين وتُرطّبها وتُنعّمها وتحميها. فهو غير دهني ولا يترك أثراً بعد أن تمتصه البشرة تماماً، وحجمه مناسب جدّاً لوضعه في الجيب أو حقيبة العمل.

التقشير الصحيح: يُعتبر تجديد الخلايا والتقشير من أفضل الطرق لإعادة الحياة إلى البشرة من خلال التخلّص من الجلد الميت، كيف لا ونحن نتعرّض يومياً لتقلّبات الطقس وعوامل خارجيّة عدة. يُمكنك تجربة السكراب المقشّر HYDRATING BODY

SORBET من L’OCCITANE، بتركيبته المعزّزة بالليمون ورعي الحمام (Verbena)، التي تمنح البشرة إشراقة ونضارة.

اختيار القفّازات الجلدية: جميعنا يحب ارتداء القفّازات خلال فصل الشتاء، فهي تمنح اليدين دفئاً استثنائياً وتحميهما من عوامل الطبيعة وقساوة الأجواء والاحتكاك بقطع قد تكون باردة أو تسبب بعض الخشونة فيها. ولكن، عليك أن تختار القفّازات المناسبة ليديك، وهي غالباً القفّازات الجلدية التي تمتص قدر المستطاع الرطوبة من اليدين وتمنع الالتهابات الناتجة من تعرّق الكفّين، كما أنّها تقاوم المياه. يمكنك اختيار قفازات دار LOUIS VUITTON الجلدية الأنيقة التي تناسب إطلالاتك العملية وتلك المسائية الراقية.