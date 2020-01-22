علماء أميركيون يكشفون عن السبب الرئيسي للنوبة القلبية المفاجئة

واشنطن - لايف ستايل
كشف علماء جامعة ييل الأميركية، أن السبب الرئيس لحدوث نوبة قلبية مفاجئة هو دقائق متناهية في الصغر موجودة دائما في الهواء الملوث.ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين حللوا بيانات عن حوادث غير مميتة لاحتشاء عضلة القلب بمدينة أوغسبورغ الألمانية لـ 5898 مريضا. وقارنوها بنسبة تلوث الهواء مع الأخذ بالاعتبار عوامل مثل أيام الأسبوع والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
واتضح للباحثين، أنه خلال الساعات الأولى من تعرض الجسم للدقائق المتناهية في الصغر، قد تسبب اضطرابات في عمل القلب، فلصغرها المتناهي يمكنها التوغل في الدم والخلايا.ويعتبر مرض احتشاء عضلة القلب أحد أمراض القلب والأوعية الدموية الواسعة الانتشار في العالم. وأن المصدر الرئيس للدقائق المتناهية في الصغر التي مقاسها أقل من 100 نانو متر، هو عوادم السيارات.
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