دراسة: هكذا تؤثر الوجبات الجاهزة على الشرايين

الأربعاء 22 يناير 2020

خلصت دراسة جديدة مثيرة للقلق إلى أن تناول وجبات سريعة مليئة بالدهون والدسم يمكن أن يكون له تأثير شبه فوري على الأوعية الدموية والخلايا.



وتقول الدراسة بأن البرغر والبيتزا ولفائف النقانق يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين الذي يعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خلال فترة قصيرة من تناوله.

وتقترح الدراسة بأن مثل هذه المنتجات تعمل على إحداث تغييرات في دهون الدم وتضعف جدران الشرايين التي تصبح أكثر سمكاً وصلابة.

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وأجريت الدراسة على مجموعة من الفئران التي تم حقنها بالدهون المشبعة والكربوهيدرات، وتبين بأن شرايين الفئران سرعان ما أصبحت أكثر صلابة.

وألقت الدراسة التي تم عرض نتائجها في اجتماع الجمعية البيوفيزيائية في بالتيمور، الضوء على خطر تراكم جزيء "LDL" الدهني في مجرى الدم جراء تناول الوجبات الدهنية، ما يساهم في تراكم لويحات يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم، وتعيق إمدادات الدم إلى القلب والدماغ.

وحذّر فريق البحث، من مغبّة الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة مثل البطاطس المقلية، والخبز الأبيض، والوجبات الجاهزة والنقانق، والحبوب السكرية، والصودا، لأنها قد تسرع الموت بأمراض القلب والدماغ، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" أونلاين البريطانية.