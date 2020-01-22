شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم جديد يمكن أن يتنبأ بظهور السل قبل 6 أشهر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الباحثون في جامعة كوليدج لندن إلى اختبار جديد للدم قد يتنبأ ببدء ظهور مرض السل بين 3 إلى 6 أشهر قبل أن يشعر الشخص بالتعب، وهو تقدم قد يساعد في علاج المرض بشكل أفضل وإنقاذ أرواح لا حصر لها، فالسل هو مرض تسببه بكتيريا تسمى (المتفطرة السلية) التي تصيب معظم الأحيان الرئتين وتنتقل عبر السعال من الشخص المصاب.

في الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب التنفسي " Lancet Respiratory Medicine journal" ، سعى الباحثون إلى تحديد توقيعات التعبير الجيني في الدم، التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالمرض قبل ظهور الأعراض.

وقال مؤلف الدراسة في جامعة لندن كوليدج في المملكة المتحدة "ظهور اختبارات توقيع التعبير الجيني يمكن أن يساعد في التشخيص والعلاج المبكر، ويوفر أملاً حقيقياً لإدارة الأمراض المعدية.

وأضاف: "في هذه الدراسة، حددنا توقيعات متعددة لتحديد بداية مرض السل، وهو أمر مشجع للغاية، وربما يوفر أهدافًا متعددة للكشف المبكر عن المرض، ولاحظ الباحثون أن توقيع التعبير الجيني يتم اختباره في مجموعة من الأمراض، للمساعدة في التشخيص أو التنبؤ بالاستجابة للعلاج.

ما هو توقيع التعبير الجيني

توقيع التعبير الجيني هو مجموعة واحدة أو مجتمعة من الجينات في خلية ذات نمط فريد، من أشكال التعبير الجيني الذي يحدث نتيجة لعملية بيولوجية أو حالة طبية مرضية.

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وقال الباحثون إن البعض يستخدم هذه الطريقة بالفعل لدعم إدارة السرطان ، لكن لم يصل أي منهم إلى العيادة في الأمراض المعدية ، مثل السل.

يمكن أن يساعد التطوير الإضافي لهذه الاختبارات في تحديد الأشخاص الذين سيستفيدون أكثر من العلاج بالمضادات الحيوية الوقائية، من أجل الحد من حدوث السل، وهو مرض يسبب أكبر عدد من الوفيات في جميع أنحاء العالم بسبب أي إصابة واحدة.

كيف ينتشر السل

ينتشر مرض السل من شخص لآخر عبر الهواء، فعندما يسعل الأشخاص المصابون بالسعال الرئوي أو يعطسون أو يبصقون، فإنهم يدفعون جراثيم السل إلى الهواء.

وأشار الباحثون إلى أن مرض السل في جميع أنحاء العالم هو واحد من أهم عشرة أسباب للوفاة وفي عام 2018 حيث توفي 1.5 مليون شخص بسبب المرض.