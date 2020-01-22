ظهور أول إصابة بفيروس كورونا الصيني في الولايات المتحدة

الأربعاء 22 يناير 2020

قال متحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا المتفشي في مدينة ووهان الصينية.



وقال بنجامين هاينيس المتحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي اليوم.

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وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثا في ووهان وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي. وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة.

وبدأت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في ثلاثة مطارات أميركية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.