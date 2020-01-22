شكرا لقرائتكم خبر عن المخاطر الصحية لانقطاع الطمث المبكر وطرق تأخير ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت الأبحاث أن ظهور انقطاع الطمث المبكريعرض النساء لخطرأكبر لبعض الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب وأكثر من ذلك، وانقطاع الطمث هو ظاهرة بيولوجية طبيعية تواجه كل امرأة، في بداية الخمسينات من العمر والتى تسمى بفترة " سن اليأس"، ويحدث عندما لا تنتج المبايض بويضات ويكون لجسمك مستويات منخفضة من هرمون الاستروجين، وهي المادة الكيميائية التي تنظم الدورة التناسلية.

تتراوح الفئة العمرية العادية التي تصل فيها المرأة إلى سن اليأس بين 45 إلى 55 عامًا، ومع ذلك، هناك العديد من الفترات التي تتوقف فيها فترات طويلة قبل سن 45، وتعرف باسم انقطاع الطمث المبكر، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين قبل سن 45 يعرض النساء لأمراض صحية متعددة.

وفقًا لملاحظات دراسة حديثة نشرت في مجلة " Human Reproduction " ، فإن النساء اللاتي يواجهن انقطاع الطمث المبكر يكون لديهن خطر أعلى بـ 3 أضعاف للإصابة بالأمراض المتعددة في سن 60.

يرى الخبراء أن انخفاض مستوى الاستروجين هو السبب الرئيسي وراء زيادة خطر العديد من الأمراض، و في ما يلي بعض الأمراض المنخفضة التي قد تكون عرضة لها، إذا كنت تعاني من انقطاع الطمث المبكر.

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الأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث المبكر

تشير الأبحاث إلى أن خطرالإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية يزيد في حالة انقطاع الطمث المبكر، وذلك بسبب الانخفاض المبكر لمستويات الأستروجين.

مرض السكري من النوع 2 أيضا أحد الأمراض التى قد تصيبك بعد انقطاع الطمث، مع انخفاض الكثافة المعدنية للعظام، وهذا هو السبب لتعرض الكثير من النساء إلى هشاشة العظام.

الأطعمة التي يمكن أن تؤخر ظهور انقطاع الطمث

وجدت الدراسة توقيت انقطاع الطمث يرتبط بما تأكله عادة، وبالتالي يمكن ظهور انقطاع الطمث يمكن أن يتأخر لأكثر من 3 سنوات عن طريق تناول الأسماك والبقوليات الطازجة يوميًا.

البازلاء والفاصوليا من البقوليات التي يمكنك اختيارها، والأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين ب 6 ، ومن المثير للاهتمام أن البحث وجد أيضًا أن بداية انقطاع الطمث تتأخر لمدة عام تقريبًا بين من يتناولون اللحوم، مقارنةً بالأشخاص النباتيين.