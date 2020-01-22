شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الجلد أهمها ظهور بقع بنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الجلد هو النمو غير الطبيعي لخلايا الجلد، وغالبًا ما يتطور على الجلد المعرض للشمس، ولكن الشكل الشائع من السرطان يمكن أن يحدث أيضًا في مناطق البشرة التي لا تتعرض لأشعة الشمس عادةً.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “Myoclinic”، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنبه، ويمكن أن يساعد فحص الجلد بحثًا عن التغييرات لاكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة، ويمنحك الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد أكبر فرصة لنجاح علاج سرطان الجلد.

ويتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق البشرة المعرضة للشمس ، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين عند النساء.

ولكن يمكن أن يتشكل أيضًا في المناطق التي نادراً ما ترى ضوء النهار - راحة يدك ، أسفل أظافرك أو أظافرك ، والمنطقة التناسلية.

ويؤثر سرطان الجلد على الأشخاص من جميع درجات البشرة ، بما في ذلك ذوي البشرة الداكنة، وعندما يحدث الورم الميلانيني في الأشخاص ذوي الجلد الداكن ، فمن المحتمل أن تحدث في مناطق لا تتعرض عادة لأشعة الشمس ، مثل كف اليدين وباطن القدمين.

سرطان الخلايا القاعدية "نوع من سرطان الجلد"

يحدث سرطان الخلايا القاعدية عادة في المناطق المعرضة للشمس في جسمك ، مثل الرقبة أو الوجه.

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قد تظهر سرطان الخلايا القاعدية على النحو التالي:

بقع لون اللؤلؤ أو شمعي

الندبة

نزيف أو قرحة تؤلم وتعود

علامات سرطان الخلايا الحرشفية

في معظم الأحيان ، يحدث سرطان الخلايا الحرشفية في المناطق المعرضة للشمس من الجسم ، مثل وجهك وآذانك ويديك، والأشخاص ذوو البشرة الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المناطق التي لا تتعرض غالباً لأشعة الشمس.

قد تظهر سرطان الخلايا الحرشفية كبقعة مسطحة مع سطح متقشر

ويمكن أن يتطور سرطان الجلد في أي مكان على جسمك، في الجلد الطبيعي أو في الخلد الموجود الذي يصبح سرطانيًا، وغالبًا ما يظهر سرطان الجلد على الوجه أو جذع الرجال المصابين.

في النساء ، يحدث هذا النوع من السرطان في أغلب الأحيان في أسفل الساقين، وفي كل من الرجال والنساء ، يمكن أن يحدث سرطان الجلد على الجلد الذي لم يتعرض لأشعة الشمس.

بقعة بنية كبيرة مع بقع داكنة

آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق الأسود

بقعة مؤلمة تتسبب في الحكة أو الحروق

بقع داكنة على راحة يدك أو باطنك أو أطراف أصابعك أو أصابع قدميك أو على الأغشية المخاطية التي تبطن فمك أو أنفك أو مهبلك أو فتحة الشرج

علامات سرطان الجلد: