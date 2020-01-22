تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (مقطعة مكعبات)

- سكر : 2 كوب

- حليب : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الشوفان : 3 اكواب الطريقة: بطني صينية بورق الزبدة.

اخلطي السكر مع الزبدة والحليب والكاكاو في قدر على نار متوسطة حتى يغلي المزيج مع الاستمرار في التحريك.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي زبدة الفول السوداني والفانيلا والملح وقلبي حتى تذوب زبدة الفول السوداني ويصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الشوفان وحركي.

اصنعي كرات متوسطة الحجم وضعيها على الصينية المبطنة بورق الزبدة واتركيها في حرارة الغرفة حتى تبرد.

قدميه بارداً، يمكنك حفظ الكوكيز في مرطبان محكم في الثلاجة لمدة 4 أيام. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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