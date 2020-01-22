تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لعجينة التارت : طحين : كوب وربع

سكر البودرة : نصف كوب

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : نصف كوب (باردة مقطعة مكعبات صغيرة)

البيض : 1 حبة

ملح : نصف ملعقة صغيرة - مقادير حشوة البرتقال : البيض : 3 حبات

سكر : نصف كوب

سكر البودرة : ربع كوب

برش البرتقال : ملعقة كبيرة

عصير البرتقال : نصف كوب (طازج)

الزبدة : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة) الطريقة: Advertisements لتحضير عجينة التارت: اخلطي الزبدة الباردة المكعبات مع الطحين والسكر بواسطة محضرة الطعام حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

أضيفي البيض والفانيلا واخلطي ثم جمعي العجينة باليد ومديها في صينية التارت وازيلي الزوائد من العجين.

غطي الصينية بورق البلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة وازيلي الصينية من الثلاجة وأدخليها للفرن لمدة 20 دقيقة ثم ازيليها من الفرن واتركيها جانباً لتبرد.

لتحضير حشوة البرتقال: اخلطي بشر البرتقال وعصير البرتقال والبيض والسكر العادي والسكر الناعم في وعاء على حمام مائي مع التحريك المستمر لمدة 20 دقيقة حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتجانساً.

ازيلي الوعاء عن الحمام المائي وأضيفي الزبدة وحركي حتى تذوب وتتمازج مع الخليط ثم اتركيها لتبرد تماماً.

صبي مزيج البرتقال على عجينة التارت المخبوزة واضعي التارت في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل قبل التقديم.

قطعيها وقدميها باردة مع الكريمة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاي ايرل جراي بالبرتقال والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة

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