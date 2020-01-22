تعرفي على طريقة إعداد وتحضير التارت بالمربى

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 250 غراماً

- الزبدة : 125 غراماً (باردة / مقطعة مكعبات صغيرة)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مربى المشمش : 100 غراماً (أو أي نوع مربى تفضلينه) الطريقة: اخلطي الطحين مع الزبدة في وعاء بواسطة أطراف الأصابع حتى يصبح المزيج مثل الفتات.

أضيفي البيضة والفانيلا واعجني حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

غلفي العجين بورق البلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تبرد وترتاح.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني صينية كب كيك بالقليل من الزبدة ورشة طحين.

ازيلي العجين من الثلاجة ومديها على سطح مرشوش طحين واصنعي كرات صغيرة.

ضعي الكرات في صينية الكب كيك وبسطيها واصنعي حفرة بالنصف لوضع الحشوة.

ضعي كمية من المربى في التارت وأدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح العجينة ذهبية اللون.

ازيلي التارت من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق.

قدمي تارت المربى دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الجزر

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