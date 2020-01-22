تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالفواكة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفواكة المجففة : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 450 درجة.

وزعي ملعقة من الزبدة في صينية غير لاصقة صغيرة وأدخليها الفرن حتى تذوب ملعقة الزبدة.

ذوبي ملعقة الزبدة الأخرى وضعيها في وعاء ثم أضيفي للوعاء الحليب والبيض والفانيلا واخلطي.

أضيفي الطحين والسكر والملح والقرفة واخلطي المزيج حتى تتمازج المكونات.

في الصينية المجهزة سابقاً وزعي الفواكة المجففة ثم أضيفي خليط البان كيك.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج.

اتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق ثم زينيه بالعسل وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب

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