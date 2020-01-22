تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كرات جوز الهند

المقادير

- شراب الورد المركز : علبة (علبة كبيرة الحجم)

- جوز الهند : 500 غراماً (مبشور)

- خلاصة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة الطريقة:

ضعي نصف كوب من جوز الهند المبشور جانباً، واخلطي الكمية المتبقية مع الحليب المكثّف المحلى وخلاصة فانيليا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

شكّلي العجينة كريات صغيرة وغمّسيها في ما تبقى من جوز الهند.

ضعيها في الثلاجة لحين تقديمها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون مع جوز الهند

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