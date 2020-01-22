تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الصوص : كريمة : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)

حبيبات الشوكولاتة : كوب - طحين : 2 كوب (منخل)

- سكر : كوب

- بودرة الكاكاو : 6 ملاعق كبيرة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- المايونيز : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الطحين مع السكر والكاكاو البودرة والبيكنج صودا في وعاء.

أضيفي الماء والمايونيز والفانيلا واخفقي المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

لتحضير الصوص: سخني الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان من الأطراف.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي حبيبات الشوكولاتة وحركي حتى تذوب وتتمازج مع الكريمة.

صبي الصوص فوق الكيك وقطعيها وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول الكريب بالشوكولاتة

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