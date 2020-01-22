تعرف علي أهم وأبرز فوائد الكيتو

انتشر في الآونة الأخيرة النظام الغذائي أو كما يطلق عليه الحمية الغذائية التي تهدف في التخلص من الوزن الزائد وهي الكيتو دايت كما متعارف عليه، وحول ذلك قدمت وزارة الصحة السعودية الفوائد والأضرار الخاصة بالحمية الغذائية الكيتونية.الكيتو دايت هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، ومن أفضل وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن اتباع الحمية الكيتونية، ومنها:

-بدأ اتباع حمية الكيتو في عام 1924م والهدف منها هو علاج الصرع، ولكن هناك فوائد أخري تم اكتشفها، ومنها فقدان الوزن السريع، والتحكم في نسبة السكر بالدم، وتقليل الهيموجلوبين السكري، وجرعات الأدوية المخفضة لسكر الدم، وتقليل الدهون الثلاثية والكولسترول في الدم على نحو كبير

-وطبقا للجمعية الأمريكية للسكري، فقد أجريت دراسات للمقارنة بين نسبة الهيموجلوبين السكري لأفراد يتبعون حمية غذائية نمطها قلة الكربوهيدرات، كالكيتو، وحمية أخرى نمطها زيادة الكربوهيدرات، وكانت النتيجة انخفاض نسبة الهيموجلوبين السكري لمتبع الحمية منخفضة الكربوهيدرات.

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الأضرار الناتجة عن اتباع الحميات الغذائية الكيتو دايت، وحددت الأشخاص الذين ينصح بعدم اتباعهم لهذا النوع من الحميات، ومنها:

-مرضي البنكرياس.

-مرضي الكبد أو الفيروسات الكبدية، كالإصابة بفيروس سي أو بي.

-الذين يعانون من اضطرابات في الغدة الدرقية كفرط نشاط الغدة الدرقية أو تعرضها للكسل.

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-المصابون باضطرابات في الأكل.

-مرضي التهابات المرارية والذي يعانون من تكوين الحصوات المرارية بشكل كبير.

-الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة، كالفشل الكلوي أو ارتفاع نسبة انزيمات الكلي.

-الحوامل وخاصة في الفترة الأولي من الحمل أي الثلث الأول، ولذا عليك تجنب هذا الأمر.

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