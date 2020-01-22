تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم العجل بالبرقوق

المقادير

- للبرقوق :

البرقوق : 2 كوب (البرقوق المغربي منزوع النوى)

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

سكر : 4 ملاعق كبيرة (خشن أو عسل)

الماء : 2 كوب

- للتزيين :

لوز : ربع كوب (محمص)

السمسم : 2 ملعقة كبيرة (محمص)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

- لحم العجل : 1 كيلو

- القرفة : عود

- سمن : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومة فرمًا ناعمًا)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الزعفران : 8 شعيرات

الطريقة:

1. يُصبُّ الزيت في طاجن، وتوضع هذه الأخيرة على نار هادئة، ويُضاف السمن والبصل إليها، فاللحم، وعود القرفة. يُحرَّك اللحم والبصل بين الحين والآخر، وذلك حتَّى يذبل البصل، وينضج اللحم.

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2. ثمَّ، يُضاف فرم الثوم إلى الطاجن حتَّى يذبل، فتُضاف المكوِّنات الأخرى (الكزبرة والبقدونس والزنجبيل والفلفل الأسود والكركم والزعفران) إلى الطاجن، مع التحريك. ويُصبُّ الكمُّ الكافي من الماء، حتَّى يغمر المكوِّنات. ويبقى الطاجن على نار هادئة، حتَّى يغلي الماء، ويُطهى اللحم، فيرفع هذا الأخير من الطاجن، بواسطة الملعقة ذات الثقوب. ويبقى المرق في الطاجن، وذلك حتَّى يتخثَّر.

3. لإعداد صلصة البرقوق: تصفُّ حبات البرقوق في قدر، وتوضع هذه الأخيرة على نار هادئة، مع صبِّ الماء فيها، فإضافة الزبدة والسكَّر (أو العسل) والقرفة. وعندما يتعسَّل البرقوق، يرفع من النار.

4. طريقة التقديم: يُوزَّع اللحم في طبق التقديم، ويُسقى بالمرق، ويزيَّن بالبرقوق المعسَّل، واللوز والسمسم. ومن المُمكن إضافة القليل من عسل البرقوق (اختياري)، عند التقديم.

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