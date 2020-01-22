تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب الكرز

المقادير

- لصلصة الكرز :

كرز : 1 كيلو (حامض، مُجمَّد)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

ماء الزهر : نصف فنجان صغير

سكر : 2 كوب

الماء : حسب الحاجة

ملح الليمون : ملعقة صغيرة

نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- للحم :

لحم مفروم : 1 كيلو

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

الطريقة:

1. لصلصة الكرز: يُخفق الكرز الحامض المجمَّد، في الخلَّاط الكهربائي.

2. تُمزج القرفة، مع ماء الزهر والكرز المطحون والسكَّر والماء وملح الليمون، في قدر كبيرة على حرارة متوسِّطة، وذلك لخمس وثلاثين دقيقة.

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3. يُذاب النشاء في الماء، فيُضاف إلى قدر الكرز المغلي. يرفع الخليط عن النار، ويُحفظ دافئًا لحين التقديم.

4. للحم: يُملَّح اللحم ويُبهَّر، ويُشكّل على هيئة أصابع. تُشوى أصابع اللحم في الفرن، حتَّى تنضج بصورة تامَّة.

5. طريقة التقديم: تُضاف صلصة الكرز الدافئة إلى الكباب المشوي. ويزيَّن الطبق بالصنوبر، ويقدَّم مع الخبز العربي المقلي.

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