تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الأرز المصريّ : 1 كيلو

- لحم مفروم : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- حليب : كوب

- الماء : 4 اكواب

- القشدة : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- بهارات اللحمة : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة الطريقة: شوحي اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة والبهارات.

ضعي المكونات في طاجن ثم أضيفي الأرز.

أضيفي القشطة واللبن وكمية من الماء لتناسب كمية السائل نضج الأرز.

ضعي الطاجن في الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون والزعفران تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة

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