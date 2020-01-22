تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلقل لحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- لحم غنم : 1 كيلو (مقطع قطع متوسطة)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الماء : نصف كوب الطريقة: سخني السمن في قدر الضغط على حرارة متوسطة إلى عالية.

قلبي اللحم فيه حتى يتحمر ويصبح بني اللون.

أضيفي البصل والفلفل الحار والملح والكمون والفلفل الأسود وقلبي.

أضيفي الطماطم المفرومة والماء ومعجون الطماطم وغطي قدر الضغط واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج اللحم.

اسكبي اللحم مع المرق في طبق التقديم وقدميه ساخناً مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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