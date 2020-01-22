تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم فيليه

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع مكعبات)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مرق خضار : ربع كوب الطريقة: تبلي اللحم بالملح والفلفل والكمون والقرفة والبابريكا والزنجبيل والثوم جيداً وافركيه بخليط البهارات.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي اللحم فيها حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي المرق وغطي المقلاة وخففي النار واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينشف الماء وينضج اللحم.

قدميه ساخناً إلى جانب الخضار والسلطة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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