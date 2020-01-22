تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكشوكة باللحم للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير - لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- الكمون : ملعقة صغيرة (حبوب)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طماطم : 4 حبات (مقشرة ومفرومة)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 6 حبات الطريقة: سخني مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الزبدة ثم البصل والثوم والفلفل المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

أضيفي الكمون والملح والفلفل والطماطم وخففي النار واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

أضيفي البصل وغطي المقلاة واتركيها حتى ينضج البيض بالدرجة المفضلة لديك.

قدميها ساخنة مع رشة بقدونس أو بصل أخضر إلى جانب الخبز المحمص. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرقوق باللحمة والخضار تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم

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