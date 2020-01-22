تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الببروني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 3 أكواب ونصف

- ماء دافئ : كوب ونصف

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة وربع

- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

- صوص البيتزا : ثلاث أرباع الكوب (جاهز)

- ببروني : 200 غم (شرائح)

- جبن موزاريلا : كوب ونصف (مبشور) الطريقة: جهزي صينية وادهنيها بزيت الزيتون.

اخلطي الماء الدافئ وزيت الزيتون والملح والطحين والخميرة بواسطة العجانة حتى تتكون عجينة لينة ولاصقة.

جمعي العجين وضعيه في وعاء مدهون بالزيت وغطيها واتركيها لتتخمر لمدة ساعة على الأقل.

مدي العجينة بالصينية المجهزة بالسماكة المرغوبة.

ادهني وجه العجين بصوص البيتزا ووزعي الببروني والجبن الموزاريلا.

أدخلي الصينية على فرن محمى مسبقاً على درحة حرارة 375 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يذوب الجبن وينضج العجين.

قطعيها وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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