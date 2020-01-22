اسباب الصداع التهاب الجيوب الأنفية والجفاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا نصاب بالصداع؟..هناك العديد من اسباب الصداع التي يجب التعرف عليها للحد من الأعراض والأسباب وتجنب الشعور بهذا الألم الذي يتعرض له الرأس، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير المنشور أن الإصابة بالصداع يعد من الأمور التي قد تعوق الشخص المصاب عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك يرجع إلي العديد من الأسباب التي يجب التعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

اسباب الصداع

وقدم التقرير المنشور العديد من اسباب الصداع، والتي يجب التعرف عليها، ومنها:

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يعد من أبرز الأسباب المؤدية للشعور والتعرض للصداع، وذلك نتيجة للتعرض للالتهاب في الأنف والجيب الأنفية.

-ارتفاع ضغط الدم أو التعرض لانخفاض نسبته يعد من أبرز اسباب الصداع، ولذا إذا كنت مريض ضغط يجب قياس نسبته دائما.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الضغط النفسي والتعرض للتوتر والقلق يعد من أبرز اسباب الصداع، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة فرص الشعور والإصابة بالصداع، ولذا عليك التخلص والقضاء علي الضغط النفسي تجنبا للشعور بمثل هذه الأعراض.

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-كشفت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة والشعور بالصداع الشديد، ونتيجة لزيادة نسبة الدخان الذي يدخل الجسم والسموم المتراكمة داخله.

-الإصابة بالأنيميا تعد من أبرز اسباب الصداع وذلك نتيجة لسوء التغذية التي يتعرض لها الشخص المسببة للتعرض لفقدان بعض العناصر الغذائية التي تتسبب للتعرض للإصابة بألم في الرأس، وأيضا علامة علي نقص نسبة الهيموجلوبين أو الحديد في الجسم.

-أوضحت بعض الدراسات الطبية، أن قلة النوم والتعرض للأرق والإرهاق، تعد من الأمور التي تزيد من فرص الشعور والإصابة بالصداع الشديد، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من النوم، وتجنب التعرض للشعور بالصداع.

-يزداد التعرض للإصابة بالصداع في حالة إصابة أو تعرض الشخص للإصابة بمشاكل في الأسنان كالتسوس، ولذا عليك الذهاب للطبيب الأسنان وعلاج هذا الأمر.

-أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالجفاف يعد من الأمور المضرة والتي تتسبب في الشعور بالصداع الشديد في الرأس، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق إعطاء الجسم ما يحتاجه من السوائل اليومية.