شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البصل عديدة لصحتك وأبرزها تنظيم ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البصل من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، ويختلف البصل في الحجم والشكل واللون والنكهة، ويوفر البصل مجموعة من الفوائد الصحية مثل: تقليل مخاطر عدة أنواع من السرطان، وغيرها، كما أن البصل غني بالمواد الغذائية، مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مع انخفاض السعرات الحرارية، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد البصل، وفقاً لموقع medical news today.



فوائد البصل

فوائد البصل

فوائد البصل عديدة، حيث أن له تأثيرات إيجابية على عدة جوانب مختلفة من الصحة وأبرز فوائد البصل تشمل:

-الوقاية من السرطان

قارنت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة آسيا والمحيط الهادئ لعلم الأورام السريري 833 شخصًا مصاباً بسرطان القولون والمستقيم مع 833 شخصًا لم يصابوا بالمرض.

ووجد الباحثون أن خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 79 ٪ في أولئك الذين يستهلكون البصل بانتظام.

لا يفهم الخبراء تمامًا الآلية الدقيقة التي تمنع بها بعض المركبات الموجودة في البصل السرطان، يفترض البعض أن البصل يمنع نمو الورم وتحور الخلايا.

كوب واحد من البصل المفروم يوفر أيضًا ما لا يقل عن 13.11٪ من المدخول اليومي الموصى به من شخص بالغ من فيتامين C كمضاد للأكسدة، يساعد هذا الفيتامين على مواجهة تكوين مركبات جذرية حرة لها صلات بالسرطان.

ووجدت مراجعة واحدة من عام 2015 وجود علاقة عامة بين زيادة استهلاك البصل وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطانات المعدة والجهاز الهضمي.

ولاحظ المؤلفون أن هناك مركبات تسمى الكبريتات العضوية في البصل، بعضها يقمع جوانب نمو الورم، ومع ذلك، فقد استنتجوا أنه ليس كل الكبريتات العضوية لها خصائص مضادة للأكسدة.

من الضروري إجراء مزيد من البحوث للتأكد من المركبات الموجودة في البصل والتي لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.



فوائد البصل

فوائد البصل لصحة الجلد والشعر

كمصدر جيد لفيتامين سي، قد يدعم البصل بناء الكولاجين وصيانته.

-يوفر الكولاجين بنية للبشرة والشعر.

تنظيم ضغط الدم

وجدت مراجعة 2019 أن الكيرسيتين، وهو مركب في جلد البصل، له روابط لخفض ضغط الدم عندما قام الباحثون باستخراجه وإعطائه كمكمل غذائى.

ومع ذلك، فإن الدراسة لم تفحص الآثار المحتملة على ضغط الدم من تناول البصل كجزء من النظام الغذائي بدلا من أخذ مكمل الكيرسيتين في شكل مكمل غذائى.

حقائق حول مكونات البصل الغذائية

كوب واحد من البصل المفروم يوفر:

64 سعرة حرارية.

Advertisements

14.9 جرام من الكربوهيدرات.

0.16 جرام من الدهون.

0 جرام من الكوليسترول.

2.72 جرام من الألياف.

6.78 جرام من السكر.

1.76 جرام من البروتين.

-فيتامين سي.

-فيتامين ب .

-المنجنيز.

يحتوي البصل أيضًا على كميات صغيرة من:

-الكالسيوم.

-الحديد.

-حمض الفوليك.

-المغنيسيوم.

-الفوسفور.

-بوتاسيوم.

- الكبريت.