تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اليقطين باللبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- اليقطين : 1 حبة (متوسط الحجم)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- لبن : علبتين

- النشاء : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل ابيض : حسب الرغبة

- البيض : 1 حبة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة الطريقة: تقطع اليقطينة إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم تغسل وتصفى وتقلى في زيت غزير الى ان يصبح لونها ذهبيا.

تقلى اللحمة المفرومة بقليل من الزيت النباتي وتوضع جانبا.

بقدر عميق نضع اللبن ونذوب ملعقتين كبيرتين من النشا في قليل من الماء ونضعها فوقها ثم نضع البيضة والملح والفلفل الابيض وعلى النار نقوم بتحريك اللبن حتى يغلي.

نضع حبات اليقطين المقلية فوق اللبن ونتركها لتغلي سويا حوالي ال 10 دقائق الى 15 دقيقة.

عند الانتهاء نضعها في طبق التقديم ثم نضع فوقها اللحمة المفرومة والصنوبر.

تقدم ساخنة مع رز بالشعيرية او البرغل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مرقوق باللحمة والخضار

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