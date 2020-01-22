دراسة توضح الاستحمام ليلا أم صباحا أفضل

يفضل بعض الأشخاص الاستحمام في الليل أو في الصباح، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "the healthy" أن الأشخاص الذين يفضلون الاستحمام ليلا يحصلون على صحة أفضل.

وكشفت إحدى الدراسات فيما يتعلق بالنوم، أن الاستحمام فى الليل قد يكون الأفضل لصحتك، فوفقا لهذه الدراسة قام الباحثون بتقسيم تسع نساء إلى ثلاث فئات للنوم، وأخذت المجموعة الأولى حمامًا دافئًا قبل النوم، بينما أخذت المجموعة الثانية حمامًا ساخنًا قبل النوم، بينما لم تحصل المجموعة الثالثة على حمام دافئ، فكانت النساء اللائي أخذن حمامًا دافئا حصلوا علي النوم بشكل أسرع وأفضل.

وتبين أن الاستحمام بالماء الدافئ يساعدنا على التهدئة والاسترخاء، وهذه هي درجة الحرارة المثالية للاستحمام وفقا للعلم والطب، وقالت الدكتورة ديانا أوجيلي من مركز طب النوم في مركز نيو يورك بريسبتيريان، ويل كورنيل الطبي لصحيفة تايم: "إذا كنت لا تريد تسخين نفسك قبل النوم مباشرة عليك العلم أن التهدئة هي إشارة تخبرنا أنه من المفترض أن نذهب للنوم."

وعند الشعور بالتدفئة الداخلية والخارجية للجسم، هذا الأمر يساهم بشكل كبير في النوم بعمق، دون التعرض للأرق، ولذا لا تتردد في الشعور بالتدفئة اللازمة.

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كما أشار التقرير إلى أن حمام القدم قد يكون بديل جيد للاستحمام ، ما عليك سوى ملء الحوض بالماء الساخن وضع قدميك بها، لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة أي 15 دقيقة، وبعد ذلك اذهب إلى السرير الخاص بك وخذ قسطا جيدا من الراحة مع الاسترخاء، وهذا الأمر يساعد على النوم بشكل جيد دون أرق.

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