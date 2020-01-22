تعرف علي أهم أعراض الحمل

الحمل يعد حلم الكثير من النساء، وتظل الكثير من النساء بعد الزواج تنتظر هذا اليوم وتحقيق الغريزة التى وضعها الله فى قلوبنا جميعا، وهناك العديد من العلامات التى تظهر على المرأة خلال فترة الحمل الأولى والتى يجب التعرف عليها لأنها تعتبر أعراض الحمل، وهذا الأمر يساهم فى تحقيق الحلم الذى ظلت تسعى لتحقيقه، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من العلامات واعراض الحمل التى تظهر على المرأة غير تأخر الدورة الشهرية، وهذه الأعراض تساهم بشكل كبير فى التعرف على حقيقة إذا كانت هذه المرأة بالفعل حامل أم لا، ولكن فى نهاية الأمر نجد أن الطبيب وتحليل الدم والبول هو الذى يساهم بشكل كبير فى التعرف على حقيقة الحمل أم لا.

أعراض الحمل

هناك العديد من اعراض الحمل التى تساهم بشكل كبير فى التعرف على حقيقة الأمر، وهل هذه المرأة بالفعل حامل أم لا، ومنها:

-فى بداية الأمر من أبرز أعراض الحمل هو تأخر نزول الدورة الشهرية، فعند تعرضها للتأخر يبدأ الشك فى الحمل، ويجب على المرأة الحامل أن تعلم جيدا أن الشعور بألم قبل نزول الدورة تعد أيضا من علامات الحمل، فالمرأة الحامل بالفعل تشعر بتقلصات فى البطن والحوض، وعند عدم نزول الدورة الشهرية عليك القيام بإجراء تحليل الحمل.

-من أعراض الحمل أيضا حدوث تورم الثدى، ويصاحب هذا التورم ألم شديد، وهذا الأمر يرجع إلى التغييرات الهرمونية التى تتعرض النساء لها خلال مرحلة الحمل الأولية، ولذا فالشعور بألم فى الثدى من أبرز وأهم أعراض الحمل.

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-أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الشعور والإصابة بالغثيان الذى يصاحبه التقيؤ يعد من أبرز أعراض الحمل، والتعرض للغثيان يعد من الأمور التى تتعرض لها النساء الحوامل فى الصباح الباكر، وهذا الأمر يطلق عليه الغثيان الصباحى.

-كثرة التبول تعد من أبرز اعراض الحمل التي تتعرض لها النساء خلال مرحلة الحمل الأولية، وهذا الأمر يرجع نتيجة لزيادة كمية الدم في الجسم خلال فترة الحمل، ولذا تقوم الكلي بطرد السوائل من الجسم.

-من اعراض الحمل شعور المرأة بالإرهاق الشديد، وهذا الأمر يكون نتيجة لارتفاع وزيادة نسبة هرمون الحمل بالجسم، وارتفاع مستوي هرمونات البروجسترون، وهذا هو السبب وراء شعورك بالرغبة الملحة بالنوم.

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