ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 308 في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون الرسمي في الصين، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 308 حالات.



وذكر التلفزيون أنَّ 270 حالة عدوى من هذه الحالات موجودة في إقليم هوبي وحده وعاصمته مدينة ووهان، إذ ظهر النوع الجديد من الفيروس.

وأشار إلى التأكد من وجود 14 حالة إصابة أخرى بالفيروس الجديد في إقليم جوانج دونج جنوب البلاد، فضلا عن 6 حالات في مدينة شنغهاي و5 في العاصمة بكين.

كما أن هناك 5 حالات إصابة في كل من إقليم جيجيانج ومدينة تشونجتشينج، بالإضافة إلى حالتين في مدينة تيانجين وحالة في إقليم هينان.