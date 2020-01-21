أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا" الجديد في أمريكا

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/22 12:49 ص بتوقيت أبوظبي
الولايات المتحدة آخر بلد يبلغ عن تسجيل حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس
أعلن مسؤولون أمريكيون بقطاع الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة بسلالة جديدة مميتة من فيروس كورونا الجديد، الذي يجتاح الصين.
وأصبح رجل عاد مؤخراً إلى سياتل في ولاية واشنطن من رحلة إلى مدينة ووهان الصينية، أول شخص في الولايات المتحدة يتم تشخيص إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن الأعراض لم تظهر على المواطن الأمريكي عند وصوله إلى البلاد، الأربعاء الماضي، أي قبل أن يبدأ مسؤولو الصحة بفحص الركاب القادمين من وسط الصين في عدة مطارات أمريكية.
وقال المسؤولون إنَّ الرجل يتلقى العلاج في المستشفى وحالته جيدة وتعتبر خطورة نقله العدوى لآخرين محدودة.
ومن المقرر أن تطبق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الأسبوع الجاري الفحوصات الصحية لدى دخول مطارين أمريكيين، فيما يجرى تطبيق الفحوصات الصحية بالفعل في 3 مطارات.
وصارت الولايات المتحدة آخر بلد يبلغ عن تسجيل حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا حتى الآن، وتعتقد السلطات أن الفيروس ربما امتد إلى 14 مقاطعة صينية، بالإضافة إلى تايوان والفلبين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.
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