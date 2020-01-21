اكتشاف خلايا مناعية تقتل السرطان

اكتشف الباحثون في جامعة كارديف البريطانية، نوعًا جديدًا من الخلايا التائية القاتلة التي توفر الأمل في علاج أنواع مختلفة من السرطان، وتم الإعلان عن النتائج، الإثنين، في العدد الأخير من دورية "نيتشر إميونولوجي".

وتعد علاجات الخلايا التائية للسرطان، أحدث نموذج في علاجات السرطان، حيث تتم إزالة الخلايا المناعية وتعديلها وإعادتها إلى دم المريض للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

ويتم تخصيص العلاج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، والمعروف باسم CAR-T، لكل مريض، ولكنه يستهدف فقط أنواعًا قليلة من السرطانات، ولم ينجح في علاج الأورام الصلبة، التي تشكل الغالبية العظمى من السرطانات.

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واكتشف باحثو كارديف الآن الخلايا التائية المجهزة بنوع جديد من مستقبلات الخلايا التائية (TCR) التي تتعرف على معظم أنواع السرطان البشرية وتقتلها، بينما تتجاهل الخلايا السليمة.

ويتعرف TCR على جزيء موجود على سطح مجموعة واسعة من الخلايا السرطانية وكذلك في العديد من الخلايا الطبيعية في الجسم، لكن بشكل ملحوظ، قادر على التمييز بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى قتل الخلايا الأخيرة فقط.

وقال الباحثون إن هذا يعني أنه يوفر "فرصًا مثيرة للعلاج المناعي لسرطان عموم السكان" الذي لم يكن يُعتقد سابقًا أنه ممكن.