رياضة الكارديو.. إليك 10 تمارين تساعدك على خسارة الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت من السيدات اللاتي يحرصن على ممارسة نوعية تمارين الكارديو بغرض الحفاظ على الرشاقة والوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، فلك أن تعلمي أن هناك بعض التمارين التي يمكنها أن تساعدك في الوصول لتلك الغاية بسرعة وفعالية.

وتاليا 10 تمارين حاصلة على موافقة خبراء اللياقة البدنية لكونها تساعد في خسارة الوزن بسرعة وإظهار النتائج المنشودة في أقرب وقت:

جهاز الإلبتكل

فهذا الجهاز تم تصميمه بالأساس لتقليل التأثير على الركبتين والوركين مع السماح بالاستفادة من تمرين فعال. ولعل أفضل طريقة يمكن إتباعها لحرق الدهون مع هذا الجهاز هو إضافة ميل مرتفع لتنشيط مزيد من عضلات الساق بالفعل، ولاسيما العضلات الألوية الخاصة بك.

الركض بوتيرة معتدلة

حيث ثبت بالفعل أن الركض بوتيرة معدلة وثابتة طريقة مضمونة لحرق الدهون والسعرات، لكنها ليست أكثر الطرق المقتصدة لبناء أو حتى الحفاظ على العضلات. ولعل أفضل طريقة يمكن اعتمادها لحرق الدهون على المدى البعيد من خلال الركض هو أنك إذا استعنت بجهاز السير المتحرك، فيمكن ضبط الميل ليكون عند 2-3 % لمحاكاة الركض في الأماكن والمساحات المفتوحة.

صعود السلالم

تعد تلك الطريقة من الطرق الشائعة أيضا فيما يتعلق بحرق الدهون والسعرات الحرارية، وأفضل طريقة يمكن من خلالها حرق الدهون عبر صعود السلالم هي محاولة دمج 90 % أو أكثر من المجهود عند تسلق الدرج لمدة 30 ثانية مع أخذ راحة لالتقاط الأنفاس وذلك لمدة تتراوح ما بين دقيقة إلى دقيقتين.

نط الحبل

تتميز تلك الطريقة بكونها طريقة سهلة، رخيصة وفعالة في جهود إنقاص الوزن بشكل كبير، وينصح بأخذ فواصل من القفزات السريعة والبطيئة للحفاظ على الاستمرارية وضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة على صعيد معدلات الحرق.

رفع الكرة الحديدية (الكيتل بيل)

فهو ليس تمرين كارديو فحسب، وإنما طريقة رائعة على صعيد حرق السعرات، ويمكن تحقيق أقصى استفادة منه بتكرار التمرين ما بين 40 إلى 50 مرة، وينصح أيضا بعدم حمل نوعية الكرات سواء الخفيفة جدا أو الثقيلة جدا، حيث يضمن ذلك إكمال التمرين بشكل سلس وبمنتهى الفعالية.

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ركوب الدراجة الهوائية

معروف أن تلك النوعية من الدراجات الثابتة دائما ما يتم استخدامها في صالات الألعاب الرياضية وتفيد بشكل كبير بالفعل في جهود إنقاص الوزن والتخلص من الدهون، ويمكن عمل فواصل بين مرات استخدام تلك الدراجات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جهود حرق السعرات خلال مدة زمنية قصيرة.

السباحة

تعتبر من التمارين الشاملة التي تغطي كامل عضلات الجسم، وهي طريقة سهلة في واقع الأمر لحرق السعرات في المياه ويمكنها تحقيق ذلك في وقت قصير.

التجديف

من التمارين الرائعة لأنه يدمج الجزء العلوي والسفلي من الجسم بطريقة منخفضة الضغط نسبيا على المفاصل والأربطة، وينصح عند ممارسة هذا التمرين أن يتم رفع الصدر لأعلى مع استخدام كامل الجسم أثناء التجديف لأفضل نتائج.

التدريب المتواتر عالي الكثافة

يجعلك تقومين بمجموعة تمارين في أقل وقت ممكن، وهو أسلوب جديد لتعزيز مستوى اللياقة البدنية وحرق الدهون والسعرات الحرارية.

الركض السريع

يعد وسيلة فعالة لحرق أكبر قدر ممكن من السعرات في أقل وقت، وينصح عند ممارسته في مضمار أحد الملاعب بمحاولة القيام به لفة ثم الجري ببطء لفة، مع تكرار ذلك التمرين على هذا المنوال ما دمت قادرة على القيام بذلك.