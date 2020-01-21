طريقة نسف الدهون باتباع قواعد الرجيم الروسي

لا تعتبر عملية نسف الدهون سهلة بالنسبة إلى الكثير من الاشخاص. فهي تحتاج الى بذل بعض الجهود من خلال اختيار الوجبات الصحية التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والمواد الضارة. ومن المفيد ان يترافق هذا مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومع شرب كمية كافية من الماء يومياً. وينصح ايضاً باتباع بعض الحميات الصحية لمدة قصيرة مثر الرجيم الروسي. فهذا يسرع عملية نسف الدهون واستعادة الرشاقة.

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يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وعلى الحفاظ على وزن صحي في مدة قصيرة. ومن اجل تطبيق برنامج الحمية بالطريقة الصحيحة يجب الالتزام بـ6 قواعد اساسية.

1 يجب اولاً التخلي عن تناول المأكولات والاصناف التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر مثل الحلويات وغيرها.

2 تجنب استهلاك الاطعمة الغنية بالدهون الضارة مع الحرص على تناول تلك التي تحتوي على الدهون الجيدة.

3 من الافضل الحد من تناول الملح. ولهذا يجب اضافة اقل كمية ممكنة منه الى الوصفات والاطباق. فهذا يحد من احتباس الماء المزعج في الجسم.

4 من الضروري التوقف عن اتباع الكثير من العادات السيئة مثل التدخين وتناول المشروبات الغنية بالسكر وخصوصاً المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية لأن هذا يعزز احتمال اكتساب الوزن الزائد.

5 يقضي اتباع هذا الرجيم ايضاً بتناول 4 وجبات يومياً منها وجبتا فطور صباحيتان تفصل بين احداهما والاخرى ساعتان فقط. وتضاف اليهما وجبة غداء ووجبة عشاء. كذلك يجب الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً.

برنامج الرجيم الروسي اليومي

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من اجل تطبيق هذا الرجيم وخسارة الوزن يمكن اتباع احد هذه البرامج الثلاثة.

البرنامج الاول



الفطورالاول. كوب من الشاي من دون سكر، طبق سلطة ملفوف مخلل مع الجزر المشوي.

الفطور الثاني. طبقة سلطة فواكه.

الغداء. طبق سمك مشوي، طبق سلطة خضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون، عدس مسلوق، حبة برتقال.

العشاء. طبق شوربة ملفوف، حصة من الفواكه الحمراء.

البرنامج الثاني



الفطور الاول. كوب من الشاي من دون سكر، كوب من الحليب المخمر.

الفكر الثاني: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، حبتا كيوي.

الغداء. طبق من لحم الدجاج المشوي، طبق سلطة خيار وطماطم مع زيت الكولزا وعصير الليمون والفاصوليا المطهوة على البخار، حبة مانغا.

العشاء. طبق بوريه بطاطا، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، شريحة اناناس.

البرنامج الثالث

الفطور الاول. كوب شاي خال من السكر، بيضة مسلوقة.

الفطور الثاني. طبق من الفواكه المشكلة مع بذور الجاودار المطهوة.

الغداء. طبق من الستيك المشوي، قطعة متوسطة الحجم من البيتزا النباتية، جزر مبشور، حمص مسلوق، حبة دراق.

العشاء. طبق من الشمندر المسلوق، قطعة جبنة قليلة الدسم، قطعة بطيخ.





مدة الرجيم الروسي



يساعد هذا الرجيم على حرق الدهون وخسارة الكيلوغرامات الزائدة اذا تم اتباع هذه القواعد بشكل صحيح.

• تتبع مدته عدد الكيلوغرامات التي يجب خسارتها حيث يمكن اتباعه لمدة شهر واحد من اجل خسارة كيلوغرامين الى 3 كيلوغرامات مثلاً.

• على عكس انواع الرجيم التي تساعد على خسارة الوزن بسرعة لا يسبب هذا الرجيم الشعور بالتعب.

• من اجل عدم استعادة الوزن بعد خسارته من الضروري مواصلة تناول الطعام الصحي وشرب الكمية الكافية من الماء وممارسة الرياضة بعد انتهاء الرجيم. وهكذا يمكن نسف الدهون وعدم استرجاعها مجدداً.



