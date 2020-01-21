سبب آخر يثير حزن الملكة إليزابيث من الأمير هاري وميغان ماركل

كشف مصدر مقرب من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن شعورها بالحزن لأنها بالكاد رأت الطفل آرتشي ابن الأمير هاري وميغان بعد ولادته.ووفقا لما ذكره المصدر لصحيفة "ًصنداي تايمز"، رأت الملكة الطفل آرتشي، وعمره 8 أشهر، لمرات قليلة منذ ولادته، ولم تره ولا مرة هذا العام بعد أن استقر في كندا مع والدته ووالده، وأعلن قصر بكنغهام الملكي يوم السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية.

وكانت الملكة وأفراد الأسرة يعملون مع المسؤولين على تفاصيل انفصال هاري وميغان عن الأسرة الملكية، وقالت الملكة إنها تدرك التحديات التي واجهاها هاري وميغان بسبب التدقيق المكثف الذي خضعا له على مدى العامين المنصرمين، كما أنها تدعم رغبتهما في الحصول على حياة أكثر استقلالا.

يذكر أن هاري وميغان تزوجا في مايو/أيار الماضي، ومن المقرر أن يحتفظ الزوجان بلقبيهما كدوق ودوقة ساسكس، وقال مصدر ملكي إن على الرغم من أنهما سيتوقفان عن تلقي أموال عامة، فيما سيواصل والد هاري الأمير تشارلز ولي العهد تقديم دعم مالي خاص لهما.

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