جينيفر أنيستون وبراد بيت.. عودة الحب بعد 22 عاما

لفت الظهور المتكرر في الفترة الأخيرة للممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون وطليقها النجم براد بيت على السجادة الحمراء في عدة مهرجانات سينمائية مهمة الأنظار، وأعاد الأذهان إلى عام 2003، الذي شهد بداية قصة حب النجمين.

والآن بعد قرابة 22 عامًا على وقوع الاثنين في الغرام، يبدو أن مشاعر الحب تجددت بينهما مجددا، خاصةً بعد تناغم الاثنين معًا خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي أقيم 20 يناير/كانون الثاني، مؤججين من جديد إشاعات عودتهما لبعضهما البعض.





بينما يكمل براد عامه الـ56، وتكمل جينيفر عامها الخمسين، ترصد مجلة "كوزموبوليتان" الأمريكية علاقة النجمين على مدار الأعوام السابقة، منذ بزوغ قصة حبهما حتى انتهائها وتجددها من جديد.



1998

التقى براد بيت (35 عامًا) وجينيفر أنيستون (29 عامًا) في أول موعد غرامي لهما عام 1998، بعد أن عرفهما وكلاء أعمالهما على بعضهما البعض، حينها قالت "أنيستون" عن الموعد إنه كان ممتعًا وسلسًا.

نوفمبر 1999



لمح الثنائي إلى خطبتهما خلال حفلة موسيقية للمغني ستينج على مسرح بيكون في نيويورك، بعد ظهور "أنيستون" بخاتم ماسي ضخم، وانضمام الثنائي للمغني على المسرح خلال غنائه مقطعا يتضمن: "سوف نذهب إلى فيجاس، سوف نقيم حفل زفافنا، هيا يا أولاد لا تحدقوا، إنها حقًا ترتدي خاتم ماسي".

2000



أقام الثنائي حفل زفافهما الفاخر على شاطئ ماليبو في حضور 200 ضيف، وفرقتين موسيقيتين، وألعاب نارية، و50 ألف باقة ورد.



2000- 2003





حضر الثنائي أكثر من حدث فني وسينمائي معًا، وسارا على السجادة الحمراء عشرات المرات مرتدين ملابس غريبة أثارت دهشة وتعليق الجمهور.



2004





تحدثت "أنيستون في حوار مع صحيفة "الجارديان" البريطانية عن استعدادها لتكوين أسرة مع "بيت"، بقولها: "أظن حان الوقت، أستطيع العمل مع طفل، بل أستطيع العمل والتمثيل وأنا حامل، أنا متحمسة للغاية لتكوين أسرة ووضع مسيرتي الفنية في المركز الثاني".



مايو 2004

التقى النجم براد بيت بزميلته الممثلة أنجلينا جولي خلال عملهما سويًا على فيلم الأكشن والكوميديا Mr and Mrs Smith (مستر أند مسز سميث)، وتحدثت "جولي" عن هذا اللقاء بعدها بعملين بقولها: "الفيلم جمع بيننا بشكل غير متوقع، وكان بداية صداقة وشراكة مفاجئة؛ إذ جعلني أشعر بالحنين للعمل في أوقات فراغي فقط كي أعود لرؤية براد".

وتابعت "جولي": "لم نفهم طبيعة مشاعرنا حتى نهاية تصوير الفيلم، حينها كنا نخشى من الاعتراف أن ما بيننا أكبر من مجرد شراكة عمل؛ لأن الاعتراف يتطلب أخذ خطوات جدية لم يكن أي منا قادر على تحمل عواقبها".

Advertisements

يناير 2005





أصدر الثاني "أنيستون" و"بيت" بيانًا رسميًا لانفصالهما بعد زيجة استمرت 5 أعوام، وعلاقة استمرت 7 أعوام، وتضمن البيان: "نحب أن نطمئن مروجي الإشاعات أن انفصالنا لا علاقة له بالإشاعات المنتشرة مؤخرًا، لقد اتخذنا قرارنا بعد تفكير مطول، سوف نظل أصدقاء فنحن نحمل لبعضنا البعض محبة وود".



مايو 2005

بدأت صور أنجلينا جولي وبراد بيت في الظهور بكثرة، ليؤكد النجمان أنهما على علاقة، حينها تحدثت "جينيفر" عن العلاقة في حوار مع مجلة "فانتي فير"، قالت فيه: "كنت في حالة صدمة، والعالم بأكمله مصدوم، لا يمكنني القول إنه كان أفضل أعوامي، لكن الأمور السيئة تحدث، وما لا يقتلك يجعلك أقوى".



أواخر عام 2005

أكدت "جولي" في لقاء بمجلة "ماري كلير" أنها لم تخن جينيفر أنيستون بقولها: "أن تكون في علاقة برجل متزوج هو أمر لم ولن أفعله، خاصة بعد خيانة والدي"، متابعة: "لم أكن لأستطيع النظر إلى وجهي في المرآة لو فعلتها".

2006



أعلنت "جولي" انتظارها أول أطفالها من براد بيت، ابنتها شيلو، ومشاركة حضانة أبنائها بالتبني قانونيًا مع "براد"، واعترافها للجمهور بوقوعها في الغرام خلال تصويرها فيلم "مستر أند مسز سميث".







تمر الأعوام وترتبط الممثلة جينيفر أنيستون بالنجم جاستن ثيرو، فيما يعلن براد وجولي خطبتهما عام 2012، وفي العام نفسه تعلن "أنيستون" خطبتها من حبيبها "ثيرو".



2014

يعقد "بيت" و"جولي" حفل زفافهما في فرنسا عام 2014، وتتزوج "أنيستون" في العام الذي يليه في حفلة سرية في منزلهما".



2016





تتقدم "جولي" بطلب طلاق، معلنة أن السبب هو رغبتها في التأكد من سلامة أولادها دون التطرق لتفاصيل، عام 2018 تعلن "أنيستون" و"ثيرو" انفصالهما رسميًا.



2019





تقيم "أنيستون" حفل عيد ميلادها الخمسين، في قائمة حضور طويلة تضمنت طليقها براد بيت، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه تقيم "أنيستون" حفلة للاحتفال بالكريسماس، وتضمنت قائمة الحضور براد بيت أيضًا، حيث كان من أوائل الحاضرين، وأواخر المغادرين من الحفل.



2020

مع انطلاق موسم الحفلات السينمائية، اجتمع الثنائي أكثر من مرة، منهم حفل جولدن جلوب الذي ظهر على "أنيستون" التأثر خلال خطاب تسلم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود).

وتحولت صورة الثنائي في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الذي أقيم أمس إلى "تريند عالمي" بسبب التناغم الذي ظهر بينهما.