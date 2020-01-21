7 عادات غذائية تضر بشرتك.. احذري المقليات

لا تحافظ كريمات البشرة وصالونات التجميل على نضارة وجه المرأة دون اتباع عادات غذائية سليمة.

وحذَّرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، من بعض العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول المقليات والمخللات واللحوم المصنعة، التي تعرّض البشرة للجفاف.

وأشارت حسين إلى بعض العادات الغذائية الضارة بصحة البشرة:

1. تناول الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت المهدرجة والمشبعة بالكولسترول، التي تؤدي إلى ظهور بعض العلامات خصوصا حول منطقة العين.





2. الإفراط في تناول القهوة والشاي، إذ يؤدي ذلك إلى رفع نسب هرمون الكورتيزول وظهور الحبوب والتجاعيد مبكراً، إضافة إلى نقص مرونة البشرة، وبالتالي يسرع عملية الشيخوخة.





3. الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والأغذية المصنعة مثل الوجبات السريعة والجاهزة، التي تحتوي على نسب عالية جداً من الصوديوم والمواد الحافظة والكيميائية المضرة للبشرة.





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4. عدم شرب كميات مناسبة من المياه (12 كوبا يومياً) للحفاظ على ترطيب البشرة، إذ تتكون خلايا البشرة من أكثر مِن 85% من الماء، لذا تجب المحافظة على هذه النسبة لضمان التمتع ببشرة صحية نضرة.





5. عدم تناول الخضراوات الورقية والفاكهة الطازجة والبيض، وهي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والكولاجين الذي يعد البروتين الأساسي والأهم للبشرة والشعر.





6. الإفراط في تناول الحلويات خصوصاً الشوكولاتة، فهي من أسباب ظهور حبوب الشباب والبثور بالوجه.





7. يسبب التدخين شحوباً فورياً للبشرة واسمرار مناطق حول الفم وظهور التجاعيد المبكرة ويسرع من علامات تقدم السن وتآكل في طبقات البشرة المرنة.





ونصحت الدكتورة فرح حسين بضرورة ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعياً والتوقف عن التدخين والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة والسكريات والأملاح بنسب كبيرة.



