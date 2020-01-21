أطعمة لا ينبغي تقديمها للطفل في عامه الأول

تحثّ توصيات منظمة الصحة العالمية على تغذية الطفل على حليب الأم حصرياً خلال أول 6 أشهر، فإذا كان هناك مانع يمكن الاعتماد على الحليب الاصطناعي. ويُمكن تقديم بعض الأطعمة الصلبة بعد بلوغ الصغير 6 أشهر، لكن بعض الأطعمة لا يستطيع جهازه الهضمي التعامل معها قبل أن يتم عامه الأول، إليك ما تحتاجين معرفته عنها:

* العسل بكل أنواعه يحتوي على عناصر تعتبر سامة بالنسبة للجهاز الهضمي للرضيع خلال أول 12 شهراً.

* تتضمن مكونات حليب البقر إنزيمات وبروتينات ومعادن لا يستطيع الطفل هضمها.

* يمكن أن يسبب البيض رد فعل تحسسي لدى الطفل إذا تناوله قبل أن يتم عامه الأول.

* الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت غنية بحمض الستريك، والذي قد يسبب عسر هضم وارتجاع لحمض المعدة إذا تناول الصغير هذه الفواكه مبكراً.

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* ينبغي عدم تقديم أطعمة كاملة أو شديدة الصلابة بالنسبة للطفل، مثل المكسرات والبشار (الفشار) وحبة العنب الكاملة والزبيب والكاندي والفواكه الجافة والبذور.

* يحتوي القمح على الغلوتين، ويمكن تقديم منتجاته مثل الخبز والمعكرونة في عمر 8 أو 9 أشهر مع مراقبة الطفل، فإذا لاحظت أعراض الحساسية أو آلاماً غير مبررة بالبطن عليك مراجعة الطبيب بخصوص حساسية الغلوتين ومتابعة تعليماته بخصوص الوقت المناسب لتقديم منتجات القمح.

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