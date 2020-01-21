سيدة تبيع طفل على السوشيال ميديا ومتابعون يطالبون بالتدخل العاجل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا لسيدة تعرض طفلاً للبيع مقابل مبلغ 100 ألف جنيه، ما أثار موجة غضب عارمة.

وترجع تفاصيل الواقعة لقيام سيدة بنشر إعلان على جروب "سنة أولى مامي" الشهير والخاص بالأمهات الجدد، والذي يضم عدد كبير جدًا من المُتابعين، قائلة: "اللي محتاج طفل للبيع يكلمني خاص".

وتروي إحدى السيدات أنها حاولت التطفل لمعرفة حقيقة البوست من خلال التواصل مع صاحبته، حيث كتبت "امبارح نزل بوست هنا لواحدة حاله تبيع طفل أنا بجد مكنتش مصدقه إننا وصلنا لكده لحد ما كلمتها واتصدمت ازاى الحال وصل بينا لكده بجد".

وأرفقت تلك السيدة صور حوار " الشات" الذي دار بينهما والمبلغ الذي طلبته البائعة ثمنًا للطفل.

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وعلى الفور قامت السيدة بوضع "البوست" على الجروب تحذر الناس فيه من تلك السيدة، ما سبب حالة من الذعر والغضب بين المتابعين، مطالبين بسرعة الإبلاغ ووقف هذا الحساب.

وعلق آخر، قائلا:" أن تلك السيدة البائعة لها بوستات كتير، وعندها بنت 5 سنين وولد سنة ونصف، وطفل شهر بالفعل".قد يهمك ايضاً:

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