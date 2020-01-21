"الزفة القاتلة" تسلب حياة عروس وتصيب العريس بجروح في الهند

تصبغت فرحة عروس وعريسها بالدم في ليلة زفافهم، كان الثنائي على أعتاب حياة جديدة ولكن لم يقدر لهما أن يبدآها معا، فقد توفيت العروس وتعرض العريس لجروح شديدة خلال الزفة.وانتهى العريس والعروس لتوهما من حفل زفافهما ويسلكا طريقهما إلى بيت الزوجية في زفة مبهجة، ولكن فجأة انقلبت الفرحة إلى صراخ وحزن شديد، بحسب ما نشرت الصحف الهندية.

واصطدمت سيارات الزفة في شجرة ضخمة، وقُتلت العروس والتي تدعى "شيفاني" البالغة من العمر 20 عامًا، بينما أصيب العريس وأربعة آخرون بجروح خطيرة.كانت نتيجة الحادثة فقدان السائق السيطرة على السيارة واصطدم بشجرة على جانب الطريق، وعند سماع صراخهم، هرع المزارعون العاملون في الحقول المجاورة إلى المكان وأنقذوها.واضطر السكان المحليون بعد إبلاغ الشرطة، إلى قطع الشجرة لسحب الركاب من السيارة.

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