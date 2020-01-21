شكرا لقرائتكم خبر عن "مراقبة الوزن".. رجيم اتبعته أوبرا وينفرى لفقدان 20 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى أن تنجح فى تحقيق هدفها من فقدان الوزن، وفقدت حوالى 20 كيلو جرام باتباع دايت أو حمية غذائية تعرف باسم "مراقبة الوزن" أو" Weight watchers"، ودعت أوبرا محبيها بالاشتراك معها فى رحلة فقدان الوزن لعام 2020 عبر صفحتها على موقع تويتر من خلال هذا النظام الغذائى، فى هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل دايت أوبرا وينفرى بالتفصيل، وفقاً لموقع " usnews".

وقالت وينفرى، أنه يمكن للأشخاص الذين يتبعون خطة دايت مراقبة الوزن أن يتوقعوا خسارة حوالى كيلو جرام في الأسبوع.



اوبرا وينفرى

ما هى حمية مراقبة الوزن؟

يركز هذا النظام الغذائى على نمط الحياة الصحية وتحسين اتباع أسلوب حياة صحى بشكل عام، يتضمن ذلك اتباع نهج تناول الطعام بشكل صحي والتحرك أكثر أو ممارسة الرياضة.

فازت هذه الحمية كأفضل نظام غذائي لفقدان الوزن في تقييم أفضل الوجبات الغذائية في الولايات المتحدة "نيوز آند وورلد ريبورتس" .

تعتمد على النظام الغذائي المتوازن، وتقع هذه الأنظمة الغذائية ضمن النطاقات المقبولة لكمية البروتين والكربوهيدرات والدهون والمواد المغذية الأخرى التي توفرها.

ويمكنك تناول ما تريد من الطعام، ويتصف بالمرونة في تشكيل النظام الغذائي الخاص بك.

كيف يعمل نظام مراقبة الوزن؟

يعمل هذا النظام من خلال النقاط الذكية SmartPoints، حيث يتم تخصيص نقاط من الوجبات على أساس أربعة معايير: السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والبروتين.

يحصل كل مشارك في Weight Watchers على هدف يومي وأسبوعي على أساس الطول والوزن والعمر والجنس.

تم تصميم مجاميع النقاط لمساعدتهم على خسارة حوالى كيلو جرام في الأسبوع، ويعتبر هذا الرقم على نطاق واسع آمن لفقدان الوزن بنجاح.

ويحسب نقاط الأطعمة بناءً على عوامل غذائية أخرى، مثل الألياف.



اوبرا وينفرى

ما الطعام الذي يمكنك تناوله على نظام مراقبة الوزن؟

لتحقيق هدف SmartPoints الخاص بك، لا تحتاج إلى قطع الأطعمة تمامًا، ولكن من الأفضل أن تتناول الكثير من الأطعمة التي تكلفك نقاطًا أقل.

ووفقاً للدايت يوجد العديد من الأطعمة الصحية تكلف صفر نقاط في جميع خطط هذا الدايت اعتمادًا على خطة الطعام التي تتابعها في البرنامج الجديد، تشمل الأطعمة التي تقدمها ZeroPoint:

-الأخضر: (الفواكه والخضار غير النشوية).

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- الأزرق تحتوى على أكثر من 200 نوع من الأطعمة (الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون).

-الأرجواني يحتوى على أكثر من 300 نوع من (الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة).



اوبرا وينفري

أطعمة قلل منها في نظام مراقبة الوزن

لا توجد أغذية يمنع تناولها فى هذا الدايت، لكن يمكنك تناول الطعام غير الصحى الذى تحبه بكميات قليلة، مع تناول المزيد من الأطعمة الصحية.

يمكنك الحصول على الحلوى ووجبات أثقل، ولكن فقط بنسب قليلة لتحقيق هدف النقاط الذكية، و فيما يلي بعض الأمثلة عما يجب عليك الحد منه:

-الزبدة.

-البيتزا.

-الطعام السريع.

-الهمبرجر أو تشيز برجر.

-النقانق.

-كيك.

-فطيرة.

-الآيس كريم (خالية من السكر سوف تكلفك أقل نقاط).

-الصودا.