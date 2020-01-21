كورونا يصيب المئات.. حقائق وأرقام عن الفيروس الغامض

أثار فيروس جديد ينتمي لعائلة "كورونا" مخاوف العالم بعدما تفشى في دول عدة وحصد أرواح ما لا يقل عن 6 أشخاص في دولة المنشأ؛ ليعيد للأذهان الرعب الذي أثاره مرض "السارس" قبل سنوات.

الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية انتقل خلال الأيام الماضية إلى دول اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا؛ ليدفع منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث أسباب تفشي المرض.

صحيفة "الجارديان" البريطانية أعدت تقريرا يتضمن مجموعة من الحقائق والأرقام ويجيب عن تساؤلات عدة تتعلق بالفيروس الذي أصاب ما لا يقل عن 300 شخص حتى الآن.

فيروسات كورونا

وذكرت الصحيفة البريطانية، خلال تقرير نشرته الثلاثاء، أن الفيروس ينتمي لعائلة كورونا لكن لم تتم مواجهته من قبل، مشيرة إلى أنه كما غيره من فيروسات كورونا ينتقل من الحيوانات أو على الأرجح المأكولات البحرية.

وأشارت إلى أن كثيرا ممن أصيبوا بالفيروس إما كانوا يعملون في سوق ووهان للمأكولات البحرية أو تسوقوا هناك بشكل متكرر، موضحة أن الفيروسات الجديدة والمقلقة تنشأ في الأصل داخل أجسام الحيوانات المضيفة وفيروسا الإيبولا والإنفلونزا مثال لذلك.



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وأوضحت أن الإصابة بمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة فيروس كورونا التنفسية الشرق أوسطية (ميرس) ناتجة عن الإصابة فيروسات كورونا المنتقلة من الحيوانات.

وأضافت: "رغم الاعتقاد بأن فيروس (ميرس) ينتقل للبشر عن طريق الجمال العربية، فإن المضيف الأصلي هو على الأرجح الخفاش".

أبلغ عن أولى حالات الإصابة بسارس في الصين نهاية عام 2002، وانتشر في 37 دولة مسببا هلعا عالميا بعد إصابة أكثر من 8 آلاف شخص ووفاة نحو 750، ورغم أن ميرس يبدو أقل انتقالا من إنسان لآخر لكنه أقوى؛ إذ قتل 35% من 2500 شخص أصيبوا بالفيروس.

أعراضه وخطورته

ذكرت "الجارديان" أن الفيروس يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي، مضيفة: "من أبلغوا عن إصاباتهم يعانون من أعراض سعال وحمى وصعوبة في التنفس، والمضادات الحيوية ليست ذات جدوى، إذ تخفف فقط من حدة الأعراض".



وتابعت: "حال إيداع المرضى المستشفيات ربما يحصلون على وسائل تعاون على التنفس إلى جانب محاليل"، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد على قوة جهاز المناعة لديهم، معتبرة أن من يعانون حالة صحية سيئة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووفقا للصحيفة، أكدت لجنة الصحة الصينية انتقال الفيروس من شخص لآخر ضمن حالتي إصابة في مقاطعة جوانجدونج، لكنها قالت :"لا يبدو أن الأمر يحدث بسهولة كما الحال مع سارس".

وأقرت السلطات الصينية بإصابة 217 حالة ووفاة 6 حالات حتى الآن، وسط مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة نهاية الشهر الجاري، عندما يعود الملايين إلى منازلهم للاحتفال.