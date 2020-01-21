شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات وأعراض لنقص الحديد في الجسم أولهم التعب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يعتبر الحديد ضروري لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

إذا كان جسمك لا يحتوي على كمية كافية من الهيموجلوبين ، فلن تحصل الأنسجة والعضلات على كمية كافية من الأكسجين وتكون قادرة على العمل بفعالية، وهذا يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم.

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقرالدم، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الأسباب الشائعة لنقص الحديد عدم كفاية تناول الحديد بسبب سوء التغذية أو الوجبات الغذائية التقييدية، أومرض التهاب الأمعاء، أو زيادة الاحتياجات أثناء الحمل وفقدان الدم خلال الفترات الثقيلة أو النزيف الداخلي.

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وأيا كان السبب، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى أعراض غير سارة يمكن أن تؤثرعلى نوعية حياتك. وتشمل هذه سوء الصحة والتركيز وإنتاجية العمل .

وتختلف علامات وأعراض نقص الحديد اعتمادًا على شدة فقر الدم، ومدى تطوره، وعمرك والحالة الصحية الحالية، وفي بعض الحالات، لا يعاني الأشخاص من أي أعراض.

وفيما يلي علامات وأعراض لنقص الحديد ، تبدأ بالأكثر شيوعًا.





1. التعب غير العاديالشعور بالتعب الشديد هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص الحديد، حيث يصيب أكثر من نصف المصابين بالنقص.





2. الشحوبتعد البشرة الشاحبة والتلوين الشاحب للداخل من الجفون السفلية من العلامات الشائعة الأخرى لنقص الحديد.





3. ضيق في التنفسيمكّن الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين حول الجسم.

عندما يكون الهيموجلوبين منخفضًا في جسمك أثناء نقص الحديد ، ستكون مستويات الأكسجين منخفضة أيضًا، وهذا يعني أن عضلاتك لن تحصل على كمية كافية من الأكسجين للقيام بأنشطة طبيعية ، مثل المشي.