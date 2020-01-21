شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجهزة رئيسية مسئولة عن قوة الحرق فى الجسم.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسارة الوزن وفقدان العديد من الكيلوجرامات لا يمكن أن يحدث إلا في حالة أن يكون الحرق في جسم الإنسان يعمل بشكل جيد، ولكن في حالة الحرق الضعيف لا يمكن أن نحصل على الوزن الذي نحلم به.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي أسباب تضرر الحرق في جسم الإنسان.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن الله سبحانه وتعالى خلق 3 أجهزة في جسم الإنسان هم المسئولين على إدارة عملية الحرق في الجسم فإذا تضرر إحداهما تضررت عملية الحرق بالتبعية.



أجهزة في جسم الإنسان مسئولة عن الحرق

ولفتت أن تلك الأجهزة هي الغدة الدرقية والرحم والمرارة، ولكن كثيرون يعتقدون إن الغدة الدرقية هي المسئول الوحيد عن الحرق وهذا خطأ، فالمرأة التي استئصلت رحمها لأي سبب يتضرر الحرق لديها ويصبح ضعيف، وكذلك إزالة المرارة تجعل أيضا الحرق ضعيف.

وأكدت إن الغدة الدرقية التي تتواجد في عنق الرقبة، وهي تفرز الهرمون القادر على حرق السعرات وان لم تقوم بإفراز هذا الهرمون، يتسبب هذا حتماً في زيادة الوزن لان الحرق انخفض.

وأشارت إلي إنه من الأفضل قبل البدء في علاج أي مريض من السمنة أن يتم عمل جميع الفحوصات الطبية أو التعرف على التاريخ المرضي له حتى يتم وصف العلاج المناسب له، لافتة أنها ترفض الانظمة المعتادة التي يعطيها طبيب التغذية للمريض دون معرفة احتياجاته والحالة المرضية له، لان من الممكن الا يناسب هذا النظام مريض الغدة الدرقية او امرأة قامت باستئصال الرحم، فمريض زيادة الوزن المتضرر من عملية الايض في الجسم يحتاج لكورس علاجي يحتوي على مجموعة الأعشاب الحارقة للدهون.



ما هو كورس التخسيس المناسب للمتضرر في عملية الحرق؟

وأوضحت إن هناك نوعين من أقوى الأعشاب الحارقة للدهون وهي عشب الراسبيري حيث يتم تقديم خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت" من خلال كورس علاجي مكثف، أما النوع الثاني فيتمثل في خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم الانزيم المسئول عن الدهون، وبالتالي هذه الحوارق قادرة على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، مع تقليل الشهية، وتنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض، وبالتالي يتم فقدان الوزن بأمان كامل وبمنتهى السهولة دون الحرمان من قائمة طويلة من الأطعمة او التقيد بنظام غذائي صارم.

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