شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا الاختبار مهم لمرضى سرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الاختبارات لتشخيص سرطان البنكرياس، ولكن قد تحتاج إلى اختبار CA 19-9، إذا كنت قد تم تشخيصك بالفعل بسرطان البنكرياس، حيث يقيس هذا التحليل مقدار البروتين المسمى CA 19-9 (مستضد السرطان) في الدم، وهو نوع من علامات الإصابة بالورم، وعلامات الأورام هي المواد التي تصنعها الخلايا السرطانية أو الخلايا الطبيعية استجابة للسرطان في الجسم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل CA 19-9 لمرضى سرطان البنكرياس، وفقاً لموقع Medlineplus.



CA19.9

يمكن أن يكون لدى الأشخاص الأصحاء كميات صغيرة من CA 19-9 في دمائهم، لكن المستويات العالية من CA 19-9 غالباً ما تكون علامة على سرطان البنكرياس، لكن في بعض الأحيان، قد تشير المستويات المرتفعة إلى أنواع أخرى من السرطان أو بعض الاضطرابات غير السرطانية، بما في ذلك تليف الكبد والحصى في المرارة.

نظرًا لأن المستويات المرتفعة من CA 19-9 يمكن أن تعني أشياء مختلفة، فإن الاختبار لا يستخدم في حد ذاته للكشف عن السرطان أو تشخيصه، يمكن أن يساعد في مراقبة تقدم مرض السرطان وفعالية علاج السرطان.

استخدامات اختبار CA 19-9

يمكن استخدام اختبار الدم CA 19-9 من أجل:

-مراقبة سرطان البنكرياس وعلاج السرطان، غالبًا ما ترتفع مستويات CA 19-9 مع انتشار السرطان وتنخفض مع تقلص الأورام.

-معرفة ما إذا كان السرطان قد عاد بعد العلاج.

-يستخدم الاختبار في بعض الأحيان مع اختبارات أخرى للمساعدة في تأكيد أو استبعاد السرطان.

لماذا أحتاج إلى اختبار CA 19-9؟

قد تحتاج إلى فحص دم CA 19-9 إذا تم تشخيصك بسرطان البنكرياس أو أي نوع آخر من السرطان المرتبط بمستويات مرتفعة من CA 19-9. وتشمل هذه السرطانات سرطان القناة الصفراوية وسرطان القولون وسرطان المعدة.



سرطان البنكرياس

نتائج تحليل CA 19-9

يتراوح معدل CA 19-9 الطبيعي في الشخص السليم بين 0 و 37 وحدة لكل ملليلترK يمكن أن تكون مستويات CA 19-9 أعلى في المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس.

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إذا كنت تعالج من سرطان البنكرياس أو أي نوع آخر من السرطان، فقد يتم اختبارك عدة مرات طوال فترة العلاج، بعد الاختبارات المتكررة ، قد تظهر نتائجك:

-مستوياتك من CA 19-9 تتزايد، قد يعني هذا أن الورم ينمو أو أن علاجك لا يعمل.

-مستوياتك من CA 19-9 آخذة في التناقص، هذا قد يعني انكماش الورم وعلاجك فعال.

-مستوياتك من CA 19-9 لم تزد أو تنقص، هذا قد يعني أن مرضك مستقر.

انخفضت مستويات CA 19-9 الخاص بك، ولكن بعد ذلك زاد، قد يعني هذا أن السرطان عاد بعد العلاج.

إذا لم تكن مصاباً بالسرطان وأظهرت نتائجك مستوى أعلى من المعدل الطبيعي لـ CA 19-9 ، فقد يكون ذلك علامة على واحدة من الاضطرابات غير السرطانية التالية:

-التهاب البنكرياس.

-حصى في المرارة.

-انسداد القناة الصفراوية.

-مرض الكبد.

-التليف الكيسي.