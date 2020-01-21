شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس بالصين.. وتستعد لمقاومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الصين انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان عند اندلاع فيروس جديد يشبه السارس، حيث ارتفع عدد الحالات وقالت السلطات يوم الثلاثاء إن شخصا رابعا توفي، وجاء هذا الخبر في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أنها ستفكر في إعلان حالة طوارئ دولية للصحة العامة بسبب تفشي المرض.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، تسبب فيروس كورونا ، الذي انتشر في ثلاث دول آسيوية أخرى ، وأصاب أكثر من 200 شخص في الصين ، في الانزعاج بسبب تشابهه الوراثي مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) ، التي أودت بحياة ما يقرب من 650 شخص في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين وهونج كونج في عام 2002. -2003.

ويأتي اكتشاف انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر في الوقت الذي يعبر فيه مئات الملايين من الأشخاص البلاد في حافلات وقطارات وطائرات مكتظة هذا الأسبوع للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة.

وتم وضع إجراءات الفحص المعززة بما في ذلك فحوصات الحمى في مطارات أستراليا وبنجلاديش وهونج كونج ونيبال وسنغافورة وتايلاند وتايوان والولايات المتحدة ، مع إيلاء اهتمام خاص للقادمين من مدينة ووهان بوسط الصين ، مركز انتشار الفاشية.

وقالت السلطات الصحية هناك ، حيث تم تحديد سوق للمأكولات البحرية كمركز لتفشي المرض ، يوم الثلاثاء إن رجلاً يبلغ من العمر 89 عامًا أصبح رابع شخص يموت من الفيروس وأن 15 من العاملين فى المجال الطبى أصيبوا.

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وتم تأكيد حالة ثانية أيضًا في شنغهاي يوم الثلاثاء ، في حين تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص بالمرض في بكين، كما وصل الفيروس إلى اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية ، حيث نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد زيارة ووهان.

وتم وضع رجل يظهر عليه أعراض المرض الذي سافر إلى المدينة الصينية في عزلة في أستراليا بينما ينتظر المسؤولون الصحيون نتائج الاختبارات ، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

اجتماع نادر لمنظمة الصحة العالمية

وأكد تشونغ نانشان ، العالم في لجنة الصحة الوطنية الصينية ، أن الفيروس ينتقل بين البشر، وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت من قبل الحيوانات باعتبارها المصدر الرئيسي المحتمل ، لكنها حذرت من "انتقال محدود من إنسان إلى إنسان".

وقال تشونغ للتليفزيون إنه يمكن للمرضى الإصابة الفيروس دون زيارة ووهان، لافتاً إلى أن 14 من العاملين الطبيين أصيبوا ولكن لم يتضح ما إذا كان يشير إلى حالات فى ووهان.

وفي مقاطعة "قوانغدونغ الجنوبية" ، أصيب اثنان من المرضى من قبل أفراد الأسرة الذين زاروا ووهان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الطوارئ الرئيسية ستجتمع يوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانت ستعلن عن حالة طوارئ دولية للصحة العامة.