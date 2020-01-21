- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تواجه فيروس كورونا الجديد بإجراءات صارمة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
تبنّت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، بعدما سجلت البلاد أول حالة إصابة به الأسبوع الماضي.
وأكدت السلطات الطبية في اليابان إصابة مواطن عاد إلى طوكيو قادما من إقليم ووهان الصيني بالفيروس، الخميس.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي التقى الوزراء المعنيين، الثلاثاء؛ لمناقشة القضية.
وأشارت إلى أن الوزراء اتفقوا على أن يفحص مسؤولو الحجر الصحي الأشخاص القادمين من المناطق عالية الخطورة؛ لمنع دخول الفيروس إلى اليابان.
وقالت الحكومة إنها سوف تنسق مع الدول الأخرى والمنظمات المعنية، وتعمل على جمع معلومات من منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية أخرى.
وأوضح آبي أنه لم يتم تأكيد انتقال الفيروس من شخص لآخر، مشيرا إلى أنه تعين توخي الحذر في ضوء تزايد عدد المصابين بالفيروس في الصين.
وقال كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني، إنه سوف يتم توزيع استبيان بشأن أعراض الفيروس على الركاب الذين يصلون على متن رحلات قادمة من إقليم ووهان الصيني، حيث بدأ تفشي الفيروس.
وتابع: "كما سوف يُطلب من ركاب الرحلات القادمة من مدينة شنغهاي إبلاغ أطقم الطائرات بما إذا كانوا يعانون من حمى أو أعراض أخرى".
وأضاف كاتو، عقب الاجتماع الوزاري، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية سوف تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تواجه فيروس كورونا الجديد بإجراءات صارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.