فيروس كورونا الجديد يحصد حياة الضحية السادسة و298 مصابا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، وفاة شخصين آخرين كانا قد أصيبا بسلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في أنحاء البلاد؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6 و291 مصابا.

فيما أعلنت عدة دول آسيوية اكتشاف حالات إصابة بالفيروس الغامض؛ ليصل إجمالي الإصابات المعلنة في العالم إلى 298 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من كورونا حتى الإثنين؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين.





وأعلنت السلطات الصينية أن من بين المصابين 15 من العاملين في قطاع الصحة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يسافر فيه ملايين الآسيويين، الثلاثاء؛ لقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة.

ويخضع 922 شخصا للمراقبة في المستشفيات الصينية، بحسب السلطات الصحية في البلاد.

وتم تشخيص حالات الإصابة الجديدة في إقليم هوبي، إذ جرى رصد الفيروس للمرة الأولى في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، وكذلك في بكين وشنغهاي.

وقالت اللجنة إنه يشتبه في إصابة 27 شخصا آخرين. وتم رصد الحالات المشتبه بها في عدد من الأقاليم، بينها قوانجدونج وسيشوان ويونان وتشجيانج وآنهوي وهاينان؛ ما يشير إلى أن الفيروس قد انتشر في أنحاء البلاد.

تسببت أحدث الأنباء المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين في اضطراب أسواق المال، بينما دعت منظمة الصحة العالمية إلى اجتماع الأربعاء؛ لبحث إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.



وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية: "تشير المعلومات بشأن حالات العدوى المبلغ عنها مؤخرا إلى أنه قد يكون هناك الآن انتقال بين البشر".





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وأعاد هذا إلى الأذهان ذكريات مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الناتج عن سلالة أخرى من فيروس كورونا، الذي تفشّى في الصين في 2002 و2003 وأودى بحياة نحو 800 شخص في وباء انتشر بأنحاء العالم.

وبدأت السلطات الصحية في أنحاء العالم تكثيف فحص المسافرين القادمين من الصين. وتم اكتشاف حالتي إصابة في تايلاند وحالة في اليابان وأخرى في كوريا الجنوبية وواحدة في تايوان.

وأعلنت كل من الفلبين وأستراليا، الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها في الدولتين.

يؤدي الفيروس للإصابة بالتهاب رئوي وتشمل أعراضه الحمى وصعوبة في التنفس. ونظرا لتشابه الأعراض مع الكثير من أمراض الجهاز التنفسي فإن هناك حاجة لمزيد من الفحص.



فحص في المطارات

لم يُعرف منشأ الفيروس حتى الآن، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن مصدره الرئيسي حيواني على الأرجح. وربط مسؤولون صينيون بين تفشي الفيروس وسوق للمأكولات البحرية في ووهان.

ولم تصدر منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات بفرض قيود على التجارة أو السفر، لكن من الممكن مناقشة مثل هذه الإجراءات في اجتماعها الطارئ الأربعاء.

وقال قنج شوانج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين ستحضر اجتماع منظمة الصحة العالمية غدا وتقدم المعلومات المتعلقة بالأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي اعتيادي: "ترغب الصين في تعميق التعاون العالمي والعمل مع المجتمع الدولي للتصدي للوباء".

وتفحص سلطات المطارات في الولايات المتحدة وغالبية الدول الآسيوية المسافرين القادمين من ووهان.

وذكرت أستراليا أنها ستفحص المسافرين القادمين على متن رحلات من ووهان.

وقال موقع "تريب دوت كوم"، أكبر موقع إلكتروني صيني متخصص في حجز الرحلات، الثلاثاء، إنه سيعيد الأموال إلى العملاء الذين يلغون الحجز في ووهان هذا الشهر أو الذين تتعطل خططهم للسفر بسبب جهود السلطات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.



