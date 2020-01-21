الفلبين تسجل أول إصابة بـ"كورونا".. والصين تمنع مغادرة السائحين

أعلن مسؤولو الصحة في الفلبين، الثلاثاء، إصابة طفل صيني يبلغ من العمر 5 أعوام بفيروس كورونا الجديد، ولا تزال السلطات المعنية تنتظر نتائج فحوص أجريت لتحديد سلالة الفيروس على نحو دقيق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم احتجاز الطفل بمستشفى في مدينة سيبو، على مسافة 560 كيلومترا جنوب مانيلا، منذ وصوله إلى البلاد يوم 12 يناير/كانون الثاني من مدينة ووهان الصينية.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في وسط الصين بؤرة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، تسببت في وفاة 4 أشخاص بالصين حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن الطفل الذي سافر مع والدته لدراسة اللغة الإنجليزية في سيبو كان مصابا بحمى وتهيج في الحلق وسعال.

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وتم إرسال عينات إلى أستراليا لتحديد سلالة فيروس كورونا التي أصيب بها الطفل.

في وقت سابق، وضعت الفلبين مسؤولي صحة وحجر صحي في حالة تأهب في جميع مطاراتها الدولية؛ لفحص أي زائر يصل وهو يعاني من أعراض المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، وهو سلالة جديدة من فيروس كورونا.

بينما حظرت السلطات في مدينة ووهان الصينية المجموعات السياحية من مغادرة المدينة، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب المئات حتى الآن.



وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" أن شرطة المرور سوف تجري عمليات تفتيش عشوائية للسيارات الخاصة التي تدخل وتغادر المدينة؛ للتأكد مما إذا كانت تحمل طيورا حية أو حيوانات برية.

وأضافت الصحيفة أن المدينة ركبت أجهزة قياس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء في المطارات والسكك الحديدية ومحطات الشاحنات؛ لرصد أي حالات جديدة مصابة بالفيروس، كما دعت إلى إجراء عمليات تطهير لمركبات النقل العامة يوميا.