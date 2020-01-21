شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرتفع خطر إصابة الرجال بمرض السرطان .. دراسة تكشف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن خطر الإصابة بالسرطان لدى الرجال يزداد مع فقدان وظيفة ستة جينات كروموسوم Y رئيسية في أنواع مختلفة من الخلايا، والتي تحدد الجنس، وقد تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

أوضحت الدراسة الجديدة أن اختلافات الحمض النووي بين الرجال والنساء، قد تفسر سبب ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان لدى الذكور. هذه النتائج نشرت

في مجلة المعهد الوطني للسرطان الأمريكية .

ومن خلال استخدام بيانات من 9000 شخص، درس الباحثون وظيفة الجينات في المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان، وأظهرت النتائج أن خطرالإصابة بالسرطان يزداد مع فقدان وظيفة ستة جينات كروموسوم Y رئيسية في أنواع مختلفة من الخلايا.

Advertisements

وأظهرت الدراسات الحديثة أن الفقدان الكامل لكروموسوم Y ، يحدث مع تقدم العمر في خلايا بعض الرجال، وعلى الرغم من أن فقدان كروموسوم Y مرتبط سابقًا بارتفاع معدل الإصابة بالسرطان ، إلا أن أسباب هذا الارتباط غير مفهومة جيدًا".

تشارك هذه الجينات الست كروموسوم Y في تنظيم دورة الخلية، والتي يمكن أن يؤدي فشلها إلى تطور الورم.

وفقا للدراسة، فإن فهم الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء في السرطان أمر حاسم لتطوير خطوط شخصية للعلاج والوقاية، وليس الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من النساء فحسب ، بل يواجهون أيضًا تشخيصًا أسوأ.

وفقًا للباحثين، على الرغم من أن الرجال قد يكونون أكثر تعرضًا للمواد المسرطنة بسبب نوع الكروموسوم ، فقد أظهرت الدراسة أن هناك أيضًا عوامل بيولوجية تزيد من السرطان، مثل البيئة والتدخين والتعرض للمواد الضارة ، يمكن أن تؤثر على وظيفة الكروموسوم وتؤدي إلى تعديلات جينية به.