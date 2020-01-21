شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب لاستخدام جل هرموني يدهن على كتف الرجل كوسيلة لمنع الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون في جامعة كانساس الأمريكية هلام أو جيل يهدف إلى تحديد النسل يستخدمه الذكور، ويتم دهانه على الكتف، ويبحث العلماء عن الأزواج المستعدين لتجربة هذا الجيل لاختبار فعاليته عليهم، حيث يعتبر هذا الجيل من وسائل تحديد النسل التى يستخدمها الذكور وفعاليته أفضل من الواقى الذكرى، بحسب ما ذكر موقع جريدة الدايلى ميرور البريطانية.

وبحسب الجريدة، فإن هذا الجيل يجب أن يدهنه الرجل على كتفه يوميًا لمدة عامين، حيث يتم امتصاصه في الجلد.



تحديد النسل

وذكرت الجريدة أنه من المقرر أن يتقاضى الأزواج الذين يوافقون على إجراء تجارب هذا الجيل عليهم مبلغ قدره 4000 دولار أمريكي (3،063 جنيه إسترليني) كتعويض لهم، نتيجة اختبار فعالية هذا الجيل من عدمه، وهو ما يعنى أنهم يمكن أن ينجبوا طفلاً فى حالة فشل الجيل.

ومن المتوقع أن يكون الجل، الذي يطلق عليه NES / T ، أكثر فعالية من الواقي الذكري، ولكنه يمكن أن يسبب مجموعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك حب الشباب وزيادة الوزن، وفقًا للباحثين.

ويحتوي الجيل على اثنين من الهرمونات، الهرمون الأول، البروجستين، يمنع بشكل طبيعي عمل هرمون التستوستيرون، ويمنع الخصيتين من إنتاج الحيوانات المنوية.

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وفي الوقت نفسه، فإن هرمون التستوستيرون الثاني، يضمن أن تكون مستويات الرجل طبيعية، وتمنع الآثار الجانبية مثل انخفاض الدافع الجنسي، تغيرات المزاج وضعف الانتصاب.



جل هرمونى لتحديد النسل

وفقا للباحثين، فإن الجل فعال بنسبة 90 ٪ - وبنسبة حوالي 3 ٪ أكثر موثوقية وفعالية من الواقي الذكري.

وسوف يتم التأكد من هذه الآثار في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر من تجربة هذا الجيل على الأزواج.

وبشكل عام، يبحث العلماء عن 420 من الأزواج، في مراكز طبية وبحثية في إدنبرة ومانشستر ولوس أنجلوس وواشنطن وإيطاليا والسويد.