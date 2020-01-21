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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف المدة المناسبة للتوقف عن التدخين قبل العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن التوقف عن التدخين قبل العمليات البسيطة تحسن النتائج مثل التئام الجروح ووظيفة القلب.
ووجدت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع جامعة نيوكاسل بأستراليا والاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير (WFSA) ، أن كل أسبوع إضافي خالٍ من التبغ يتجاوز الأربعة أسابيع يحسن النتائج الصحية بنسبة 19%.
وقال الدكتور "فيناياك براساد" ، رئيس وحدة مكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية: "يقدم التقرير دليلاً على أن هناك مزايا لتأجيل الجراحة البسيطة أو غير الطارئة لمنح المرضى فرصة الإقلاع عن التدخين، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل".
وجدت الدراسة أن النيكوتين وأول أكسيد الكربون، في السجائر، يمكن أن يخفضا مستويات الأكسجين ويزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب.
وتابع إن الأضرار التي لحقت بالرئتين نتيجة لدخان التبغ جعلت من الصعب أيضًا تدفق كمية مناسبة من الهواء ، ووجد أن التدخين قد يؤخر التئام الجروح بسبب تأثيره المشوه على جهاز المناعة لدى المريض.
وأضاف: "تدخين سيجارة واحدة فقط يقلل من قدرة الجسم على توفير العناصر الغذائية اللازمة للشفاء بعد الجراحة".
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي لجميع البلدان أن تبني برامج الإقلاع والحملات التعليمية في أنظمتها الصحية لنشر الوعي ومساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.
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